البشرة الدهنية للرجال.. إليك طرق العناية السليمة في 4 خطوات

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

البشرة الدهنية كابوس عظيم لمعظم الفتيات، لكن المشكلة ليست مقتصرة على الجنس اللطيف فقط، فكذلك الرجال يجدون صعوبة في العناية بالبشرة خاصة مع انتشار الحبوب والبثور الناتجة عن الإفراز الزائد من الدهون، ولأن للرجل حق الظهور ببشرة صافية وخالية من العيوب، تقدم «هن» خلال التقرير التالي روتين العناية بالبشرة الدهنية، وفقا لموقع العناية بجمال الرجل «cardonformen».

روتين العناية بالبشرة الدهنية للرجال

- اختيار الغسول المناسب

اختيار غسول مناسب للبشرة الدهنية، من أهم الخطوات ويختلف المنظف الخاص بالرجال عن النساء، لأن بشرة الرجل أكثر سمكا فتحتاج غسولا قوي بعض الشيء، مقارنة ببشرة المرأة الأكثر رقة ونعومة.

يعمل الغسول على إزالة الأوساخ والزيوت المتراكمة بالجلد، ويصبح من السهل اختراق المنتجات للبشرة والاستفادة منها لأقصى درجة،

ينصح خبراء العناية بالبشرة استخدام الغسول في الصباح الباكر وقبل النوم، أو بعد ممارسة التمارين الرياضية، لإزالة الأوساخ والزيوت الناتجة عن تعرق البشرة.

- ترطيب البشرة

الترطيب من الخطوات المهمة، وعكس ما هو سائد بأن البشرة الدهنية لا تحتاج الترطيب العميق، فهذا اعتقاد خاطئ، لكن يجب استعمال كريم مرطب خفيف حتى لا يسد المسام، وتأتي خطوة الترطيب بعد تنظيف الوجه بالغسول اليومي المعتاد.

يفضل ترطيب البشرة مرتين في اليوم بعد غسل الوجه بالغسول، أو تكرار هذه الخطوة حسب الحاجة، فربما في فصل الشتاء تحتاج بعض أنواع البشرة الدهنية لترطيب أكثر.

خطوات العناية بالبشرة الدهنية للرجل

التقشير

التقشير من الخطوات المهمة التي يجب اتباعها مرتين في الأسبوع على الأقل، للتخلص من بقايا الجلد والخلايا الميتة، التي تعيق وصول منتجات العناية بالبشرة للأعماق، ويعد السكر بإضافة قطرات من عصير الليمون من أفضل أنواع المقشرات للبشرة الدهنية للرجال، إذ يعمل على إزالة الجلد الميت، في حين يساعد الليمون على التقليل من إفراز الدهون وتفتيح البشرة.

- استعمال التونر

التونر خطوة لا تقل أهمية عن استعمال الغسول ومرطب البشرة، فهو يعمل على توزان حموضة الجلد، ويقلل بشكل كبير من إفراز الزيوت الإضافية التي يعاني منها الرجال أصحاب البشرة الدهنية، ويفضل استعماله بعد تقشير البشرة للاستفادة منه بشكل أفضل.