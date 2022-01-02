مبروك عطية ينفعل على سيدة وجهت له سؤالا.. هل يجوز وصف شكل زوجها لصديقتها؟

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

الحياة الزوجية، علاقة مقدسة، لخلق بيئة آمنة بين الزوجين تقوم على المودة والرحمة، والحب، وحفظ الاسرار، وتنشئة الأولاد على التربية الصالحة، ورغم وضوح أوامرها ونواهيها، إلا أن هناك العديد من الأخطاء التي يقع فيها الأزواج، قد تضعهما في ارتكاب المحرمات أو مانهى عنه الله ورسوله، لعل منها وصف الزوج لصديقه ملامح وصفات زوجته، والعكس، دون قصد، ظنًا منهما بأن الأمر طبيعي، ويمكن مروره مرور الكرام.

سيدة توصف زوجها لصديقتها.. هل هذا حرام؟

وخلال الساعات الماضية، استقبل الداعية الشهير، مبروك عطية، سؤالا من إحدى السيدات، تتسائل عن مدى إجازة وصف الزوجة لصديقتها زوجها، وشكله وطريقته، وهل الأمر مُحرم، أم إنه يجوز؟.

مبروك عطية يرد على السؤال المثير للجدل

وعلى الفور انفعل الداعية مبروك عطية، على السائلة، عبر مقطع فيديو نشره خلال قناته الرسمية على اليوتيوب، مؤكدًا أنه لايجوز أن تصف الزوجة زوجها لوالدتها أو لصديقتها أو لأي شخص مهما كان، قائلًا:«ربنا رفع القلم عن الجاهل حتى يعلم لما تكون الثقافة العامة مسلسلات، وأفلام والواقع ميختلفش عنهم، ده سبب إننا نقع في ده».

متابعًا: «ربنا قال يا أهل الكتاب لما تكفرون بأيات الله وأنتم تعلمون وشرط العلم هنا، وعشان كدة الحديث، والدين نهى أن الزوج يوصف مراته لأمه ولأصحابه، وكذلك الزوجة أنها تصف مالا يراه غيرها من جسد زوجها».

وأشار مبروك عطية، إلى أن التعامل مع أهل الشريك يكون بحدود السؤال والاطمئنان، مستندًا لقوله تعالى: «وتحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم».