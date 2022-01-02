الامارات | إعصار قمعي يضرب شمال شرق حائل (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار قمعي يضرب شمال شرق حائل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثق مقطع فيديو، إعصار قمعي يضرب شمال شرق حائل بالمملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك تزامنا مع هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد السعودي أصدر تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، يشمل أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ6 مساءً.



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