كورونا اليوم: مصابو أوميكرون يهزمون كافة متحورات كورونا.. ورد فعل نادر لكوفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

رد فعل نادر لفيروس كورونا

في رد فعل نادر لفيروس كورونا، أصيب طفل بعين متورمة ضخمة بعد أن أثار كوفيد لديه رد فعل تحسسي نادر - واضطر إلى قضاء ليلة رأس السنة في المستشفى.

وفقا لصحيفة thesun البريطانية، ثبتت إصابة زاك موري، البالغ من العمر 9 أعوام، وأفراد أسرته الخمسة الآخرين بالفيروس قبل أيام من عيد الميلاد ، لكن ظهرت عليهم أعراض خفيفة فقط، ومع ذلك، اشتكى زاك لأمه، أنجيلا، من أنه ليس لديه أي سعال أو درجة حرارة، لكنه استمر في المعاناة من التهاب في العين.

مفاجأة بشأن انتهاء الوباء

أكد الأستاذ بجامعة أرسطو في ثيسالونيكي باليونان ديموسثينس ساريانيس، أن "موجة العدوى بمتحور (أوميكرون) من كورونا ستهدأ بحلول 20 فبراير، والتي من المحتمل أن تكون آخر طفرة لكورونا.

وقال في تصريح لموقع "Newsbeast": "سيستمر الاتجاه التصاعدي حتى 20-22 يناير المقبل، وسيصل متوسط المستوى الأسبوعي إلى 66 ألف إصابة.. من الناحية العملية، هذا يعني أنه قد تكون هناك أيام يكون فيها 80 ألفا أو حتى 100 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا يوميا، وأضاف: "وهكذا، في 20 فبراير، أي بعد شهر من ذروة موجة (أوميكرون)، سينتهي أوجها بالفعل، وعندها سيكون متوسط عدد الإصابات الأسبوعية 3500-4000 حالة، وبعدها ستكون نهاية أوميكرون"، وفقا لروسيا اليوم.

مصابو أوميكرون يهزمون كافة متحورات كورونا

رغم انتشاره السريع وتسجيله إصابات عديدة في مختلف أنحاء العالم، إلا أن ربة ضرة نافعة كما يقول المثل، فقد كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين أصيبوا بمتحور أوميكرون من كورونا يهزمون كافة متحورات الفيروس.

وأظهرت دراسة جديدة في جنوب إفريقيا، أن الأشخاص الذين تعافوا من متحوّر أوميكرون يقاومون على نحو أفضل انتقال عدوى متحوّر دلتا وباقي المتحورات، وفق ما نشر موقع AFRICA HEALTH RESEARCH INSTITUTE.

بدوره، قال الباحث أليكس سيغل، المتخصص بعالم فيروسات في معهد إفريقيا لبحوث الصحة، والذي قاد الدراسة، إن "تدني عدد حالات متحوّر دلتا هو في الواقع أمر جيد، فيما نتطلّع إلى متحوّر يمكننا التعايش معه بسهولة أكبر، ويزعجنا بدرجة أقل من المتغيّرات السابقة".

مناعة ضد دلتا

وأكد أن الأشخاص الذين أصيبوا بـأوميكرون في جنوب إفريقيا، المتقدمة بأسابيع على الولايات المتحدة، اكتسبوا مناعة ضد دلتا.

كما أوضح أنهم كانوا يتحققون من مناعة هؤلاء الأشخاص ضد متحوّري أوميكرون ودلتا، ولاحظوا أنهم يكتسبون مناعة ضد أوميكرون، كما هو متوقع، لكن مناعتهم تجاه متحوّر دلتا تعزّزت أيضا. إلى ذلك، أشار إلى أنه استنادا إلى تجربتهم في جنوب إفريقيا، فإنّ أوميكرون سريع الانتشار، ما أدى إلى إصابة الكثير من الناس، وامتلأت بالتالي المستشفيات، لكنه تسبب بمرض أعراضه خفيفة لكل شخص أصيب به، وهذه لم تكن حال المتحوّر السابق دلتا.

في الأثناء، من المتوقع أن يطغى أوميكرون على باقي المتحورات، ولذلك قد يكون الحصول على مناعة معزّزة ضد متحوّر دلتا أمرا جيدا.

انتشار سريع

يذكر أن أوميكرون ينتشر بسرعة ويتفوق على متغير دلتا في بعض البلدان، وفق ما أكدته منظمة الصحة العالمية منتصف ديسمبر الماضي.

وفي دراسة سابقة هذا الشهر، أكد فريق الدكتور سيغال، بالإضافة إلى عدد من المجموعات البحثية الأخرى، قدرة أوميكرون على تفادي الأجسام المضادة من اللقاحات والمتحورات السابقة.

وللقيام بذلك، قاموا بتحليل الدم من الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من كورونا، وخلطوه مع متحورات مختلفة.

وكان أداء الأجسام المضادة القوية جدا ضد دلتا والمتحورات الأخرى ضعيفا ضد أوميكرون. وساعد هذا في تفسير سبب إصابة العديد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم والمصابين سابقا بأوميكرون.