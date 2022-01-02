من بينها تقوية المناعة.. 7 فوائد لأخذ حمام بارد في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

مجرد التفكير في الاستحمام بالماء البارد في الصباح في الشتاء يمكن أن يصيب معظم الأشخاص بالقشعريرة، خاصة عندما تبدأ درجة الحرارة بالخارج في الانخفاض.

ولكن للاستحمام بالماء البارد في الشتاء فوائد عدة نستعرضها لكم، وفقا لموقع "hindustantimes".

تحسين الدورة الدموية:

يؤدي الاستحمام بالماء البارد إلى انتقال الدم إلى أعضائك لإبقائك دافئًا، كما أنه يجعل الشرايين أقوى، ويزيل الشرايين المسدودة ويخفض ضغط الدم.

صحة الشعر والجلد:

الماء الساخن هو سبب جفاف جلدك وحكة فروة رأسك وطفح جلدي، ويمكن أن يؤدي الاستحمام بالماء البارد إلى شد المسام والجلد، مما يمنع انسدادها ويمكنه أيضًا سد المسام في الجلد وفروة الرأس، ومنع الأوساخ من الدخول ويجعل شعرك أيضا أكثر لمعانًا وينظف بشرتك لأنه لا يجرد البشرة من زيوتها الطبيعية.

تقوية جهاز المناعة:

وفقًا للدراسات، فإن أولئك الذين يفضلون الاستحمام بالماء البارد لديهم نسبة عالية من خلايا الدم البيضاء ومعدل أيض مرتفع، نظرا لأن عندما يحاول الجسم تدفئة نفسه أثناء الاستحمام البارد، فإنه يطلق خلايا الدم البيضاء أثناء تنشيط جهاز المناعة.

انتعاش العضلات:

السبب الذي يجعل الرياضيين يأخذون حمامًا باردًا بعد المباراة أو التمرين هو أن الاستحمام البارد يساعد في تخفيف آلام العضلات، كما أنه يساعد في منع آلام العضلات المتأخرة.

زيادة اليقظة:

التنفس العميق الذي يحدث نتيجة تدفق الماء البارد علينا لإبقائنا دافئين يزيد من كمية الأكسجين التي نتناولها ومن ثم يمنحنا هذا دفعة من الطاقة.

مكافحة الاكتئاب:

يرسل الجسم عددًا كبيرًا من النبضات الكهربائية من النهايات العصبية إلى الدماغ وينتج عن ذلك تأثير مضاد للاكتئاب وتعزيز المزاج.

تخفيف التوتر:

يؤدي الاستحمام بالماء البارد إلى زيادة تحمل جسمك للتوتر ويزداد إنتاج الجسم للجلوتاثيون وهو من أحد مضادات الأكسدة التي تحافظ على أداء مضادات الأكسدة الأخرى بأعلى مستوياتها