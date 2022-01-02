موضة النظارات الشمسية للرجال لعام 2022: مستوحاة من عيون القطط «صور»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

النظارات الشمسية من الإكسسوارات المهمة عند الخروج من المنزل، ففضلًا عن كونها وسيلة للحماية العين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، فهي أحد مظاهر الأناقة، إذ يحرص العديد من الرجال على ارتدائها عند الذهاب إلى العمل، أو أوقات الخروج لمقابلات شخصية أو غيرها.

موضة النظارات الشمسية للرجال لعام 2022

وفيما يلي نستعرض أبرز صيحات النظارات الشمسية المناسبة للرجال لعام 2022، وفق موقع specscart البريطاني.

1- نظارات عين القط

أطلقت بعض الشركات نظارات شمسية عُرفت بـ«عين القط»، والتي استوحيت تصميماتها من خمسينيات القرن الماضي.

وتتميز تلك النظارات الشمسية العصرية لعام 2022، بنمط ساحر وصورة ظلية كبيرة الحجم، وهي المفضلة ارتداؤها في الحفلات.

2- النظارات الرقيقة

تتميز تلك المجموعة من النظارات بأنها ذات عدسات كبيرة الحجم، ولها إطارات أنيقة تعطي مظهرًا جذابًا عند ارتداؤها في المناسبات المختلفة، كالتواجد داخل بيئة العمل، أو الخروج للتنزه وغيرها من المناسبات الأخرى.

3- نظارات العدسات الملونة

أهم ما يميز تلك النظارات هي تصميم عدساتها بألوان مختلفة، والتي تعد مناسبة للارتداء خلال فصل الصيف 2022، إذ أنها تناسب الأجواء الصيفية الساحرة، وتتماشى مع ألوان ملابسه الزاهية.

4- نظارة شمسية بإطار شفاف

ومن بين النظارات الرائجة في تصميمات 2022، النظارة ذات الإطار الشفاف، وهي مصممة للحصول على مظهر أنيق وجذاب، ويمكن ارتداؤها في المناسبات المختلفة.

5- نظارات شمسية كبيرة الحجم

صممت تلك النظارات بشكل ضخم وكبير الحجم، نظرًا لإقبال الكثير من الرجال على استخدامها وارتداؤها.

6- نظارات ذات عدسات متدرجة

العدسات المتدرجة هي الأغمق من الأعلى وتتفتح درجاتها تدريجيًا نحو الأسفل، وتمنحك النظارات الشمسية ذات العدسات المتدرجة مظهرًا بسيطًا وأنيقًا في نفس الوقت.