إطلالة واحدة تجمع ياسمين صبري وميريام فارس.. «مين عملت تعديل على الفستان؟»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في صدفة غريبة ظهرت الفنانة ياسمين صبري والمطربة اللبنانية ميريام فارس، بنفس الإطلالة خلال احتفالات رأس للعام الجديد 2022، فعلى الرغم من اختلاف شكل جسمهما ووزنهما وطول القامة، إلا أنهما تألقتا بنفس موديل الفستان.

وعلى الرغم من اختيار الثنائي لفستان واحد من نفس العلامة التجارية وفي ذات المناسبة، مع اختلاف الألوان، إلا أن الفنانة ياسمين صبري قررت إجراء بعض التعديلات عليه لتجعله أكثر احتشامًا، على نقيض مريام فارس التي ارتدته دون تعديلات كما هو.

ياسمين صبري

وتألقت «صبري» بفستان من alexandre vauthier، باللون السيلفر الداكن واللامع، لكنها قررت «تقفيل» فتحة الصدر.

ميريام فارس

أما «ميريام» فظهرت بنفس الموديل من alexandre vauthier، ولكن باللون الأصفر، ولم تقم بأي تعديلات عليه، لتتألق به مكشوف من جهة الصدر.

سعر فستان ياسمين صبري وميريام فارس

ووصل سعر الفستان الذي ارتدتاه ياسمين صبري وميريام فارس من ماركة alexandre vauthier، إلى 2713 ألف دولار أمريكي، أي مايعادل 42.59 ألف جنيه مصري.

اختيار ياسمين صبري ضمن قائمة أجمل وجه

وخلال الفترة الماضية، اختارت الصفحة الرسمية لمسابقة أجمل وجه «tccandler» النجمة المصرية ياسمين صبري، لتكون العربية الوحيدة التي تشارك في المسابقة في دورتها الرابعة، والتي اختارتها بسبب عدة معايير تضعها المسابقة، منها الاتزان والأناقة والنعومة والجرأة والعاطفة وغيرها من المعايير التي توافقت في «ياسمين».

بكاء ميريام فارس على المسرح

بينما تصدرت ميريام فارس، محركات البحث خلال الأيام الماضية، بعدما بكت أمام الجمهور فور رؤية شخص يرقص بـ «العكاز»، كاشفة عن أنّها مرّت بالموقف ذاته وعاشت بالعكاز لمدة 4 أعوام.