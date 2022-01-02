الامارات | مسابقة للأزهر تشترط تسجيل مقاطع لـ«أم كلثوم وحليم ووردة».. والجامعة ترد

شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة للأزهر تشترط تسجيل مقاطع لـ«أم كلثوم وحليم ووردة».. والجامعة ترد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار إعلان إدارة رعاية الشباب بجامعة الأزهر عن شروط الاشتراك في فريق الكورال في الجامعة، ومهرجان «إبداع 10»، جدلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن شملت الشروط تقديم مقاطع موسيقية وصوتية لأغاني حديثة وقديمة، من بينها أغنيات للسيدة أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، ووردة.

وقال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر،لصحيفة الوطن المصرية إن مشاركة طلاب جامعة الأزهر في مسابقة إبداع والمشاركة بالغناء وإلقاء الشعر والمراسل الإذاعي والتليفزيوني ليست المرة الأولى ولكنها بدأت منذ عدة سنوات، وفازت فيها جامعة الأزهر بالغناء الجماعي، مشيرا إلى أن الملحن حلمي بكر أشاد بطالبات جامعة الأزهر وأدائهم في الغناء والإنشاد البنات عندنا.

وأضاف زارع أن إدارة رعاية الشباب بجامعة الأزهر، أعلنت للطلاب والطالبات الراغبين بالاشتراك في فريق الكورال بالجامعة وتمثيل الجامعة في مهرجان إبداع 10، الحضورغدا الإثنين، بالإدارة، ووضعت إدارة رعاية الشباب شروط التقدم وهو أن يؤدي الطالب أو الطالبة مقطوعتين الأولى اختياري (يفضل أن تكون من الأعمال الحديثة)، والثانية من أعمال المطربين الآتي أسماؤهم: "أم كلثوم - وردة - محمد عبدالوهاب - عبد الحليم حافظ".

وقال زارع ، أن جامعة الأزهر فازت في العام قبل الماضي بجائزة أحسن مغني في الغناء الفردي والإنشاد الديني، مؤكدا أن جامعة الأزهر اكتسحت في عدد من أفرع مسابقة إبداع منها المراسل الإذاعي والمراسل التليفزيوني، فالأزهر به الكثير من الإبداعات.

وأكد زارع لـ"الوطن"، أن حفظ القرآن الكريم والتجويد يميز طلاب الأزهر في الصوت والمقامات،لافتا إلى أن ميزة الطالب الأزهري منفتح على الثقافات المتعددة وبيعطي له كثير من الكاريزما وجعله يتمكن في الكثير من الإبداعات.

وعن من ينتقد مشاركة جامعة الأزهر في مسابقات الغناء، رد زارع، قائلا: «نقبل كل ما هو حلال ولا يحرم حلالا، ونرفض كل ما هو حرام وكل ما يحرم الحلال فما يتفق مع الفترة وصحيح الدين، فمجالات الإبداع تترعرع في جامعة الأزهر، ولدينا مواهب عديدة في كلية تربية فنية في الأزهر، وكذلك الإبداع الرياضي والشعراء، لافتا إلى أن كلية تربية رياضية للبنات لاقت إقبالا كبيرا من الطلاب .



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