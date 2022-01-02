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طريقة عمل الجبنة الكريمي بالزبادي.. وجبة مفضلة للأطفال

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

01:18 م | الأحد 02 يناير 2022

الجبنة الكريمي

تعتبر الجبنة الكريمي من الأنواع التي يفضلها الكثيرون، نظرا لمذاقها الطيب والشهي والتي يمكن أن تدخل في تحضير كثير من الأطعمة والوجبات، ويعتبرها الأطفال وجبة لذيذة ويفضلونها على المائدة وخاصة في الإفطار والعشاء.

ويقدم «هُن» طريقة عمل الجبنة الكريمي بالزبادي، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير جبنة كريمي بالزبادي

2 كوب زبادي

نصف كوب زبدة

ربع كوب زيت

نصف كوب قشطة بلدي

طريقة تحضير جبنة كريمي

- تضرب كل المكونات في الخلاط.

- يحفظ في برطمان نظيف جاف في الثلاجة.

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مقادير جبنة كريمية في الفرن

جبنة كريمية

جبنة رومي مبشورة  

بقسماط

شرائح شيدر

موتزاريلا مبشورة  

فلفل ألوان مبشور  

بودرة ثوم

طريقة تحضير جبنة كريمية في الفرن

- تخلط الجبنة الكريمية مع الرومي المبشورة والموتزاريلا والفلفل الألوان والطماطم وبودرة الثوم.

- يوضع صينية فرن مدهونة زبدة وفوقها خليط الجبنة الكريمية والموتزريلا ثم شرائح الشيدر والبقسماط وتدخل الفرن ثم تقدم.

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مقادير كيكة بالجبنة الكريمي

2 كوب دقيق 

كوب جبنة كريمي

نصف كوب زبدة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

كوب سكر

4 بيضات

نصف كوب لبن  

2 باكو فانيلا  

رشة ملح

طريقة تحضير كيكة بالجبنة الكريمي

- في الخلاط يوضع البيض مع الجبنة ثم تضاف الزبدة.

- يضاف اللبن والفانيلا وتخلط جيدا في الخلاط.

- تخلط جيدا مع الدقيق والبيكنج باودر.

- تبطن صينية الفرن بالسمنة والدقيق ثم يوضع خليط الكيك.

- تدخل الفرن على درجة حرارة 190 لمدة 40 دقيقة أو حتى تمام النضج وتقدم.

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مقادير سندوتش جبنة كريمية بالفجل المفروم

جبنة كريمية

كريمة حامضة

فجل مفروم

روست بيف رفيع

خس  حلقات

بصل أحمر  

ملح

فلفل أسود  

توست  

طريقة تحضير سندوتش جبنة كريمية بالفجل المفروم

- تخلط الجبنة الكريمية مع الكريمة الحامضة مع ملح وفلفل أسود ثم يضاف فجل مفروم.

- يوضع الخليط في التوست ثم يضاف خس ثم روست بيف ثم حلقات البصل ثم يضاف الخليط مرة أخرى ويقدم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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