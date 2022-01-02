بنفس الكوت.. ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالة مشابهة ل وجورجينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حالة من الجدل أحدثتها الإطلالة الأخيرة للفنانة ياسمين صبري على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن شاركتها متابعيها، وتسببت الإطلالة في حالة من الجدل مجددًا بسبب التشابه الكبير بينهما وبين إطلالة خاصة لجورجينا صديقة اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو.

وكانت أطلت الفنانة ياسمين صبري خلال استقبالها العام الجديد، بإطلالة ساحرة ومتوهجة، شاركتها متابعيها عبر حسابها على "انستجرام".

ظهرت ياسمين من خلال الصور بفستان فضي براق وجذاب بأكمام طويلة وفتحة ياقة على شكل حرف الـV ومن توقيع الكسندر فوتييه Alexandre Vauthier، ألحقت به بلطو من الفرو باللون الرمادي الغامق.

وتميز الفستان بثنيات جانبية ناعمة عند منطقة الخصر كلمسة أنثوية ملفتة زادت إطلالتها أناقة وجاذبية كما أبرزت رشاقة قوامها، كما صمم بفتحة طويلة في المنتصف مع ذيل منسدل من الخلف، وانتعلت حذاء ذو كعب عالي رفيع مصمم بمقدمة مدببة لامعة باللون الفضي.

وزينت الإطلالة بأقراط ماسية متدلية، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجًا هادئًا وتركت شعرها الطويل منسدلا بعشوائية على أكتافها وظهرها بأسلوب أنثوي جذاب.

وتشبه هذه الإطلالة إطلالة ظهرت بها جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو في ديسمبر الماضي خلال رحلة لها إلى القطب الشمالي احتفالا بالعام الجديد برفقة أبناء كريستيانو رونالدو، حيث ظهرت وهي مرتدية بالطو طويل باللون البني.