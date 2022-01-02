لايف ستايل

ياسمين من الهندسة المعمارية لـ«إكسسوارات هاند ميد»: بحلم بجاليري خاص بيا

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الإكسسوارات هاند ميد

إكسسوارات مصنوعة بأناقةٍ وجودة تكاد لا تفرّقها عن «البراندات العالمية» صنعت بأنامل مصرية، كانت الصدفة بطلة الحكاية، لتنفيذ مشروع «إكسسوارات هاند ميد»، بعدما تركت «ياسمين جمال» الهندسة لإحياء موهبتها.

تقول «ياسمين جمال» المهندسة المعمارية، لـ«هن»، إن القصة بدأت معها عن طريق المصادفة، وصارت تصمم إكسسوارات حتى أصبحت هواية؛ لأن هوايتها الأولى حبها للرسم والألوان: «من وأنا صغيرة كنت بحب ألبس إكسسوارت والوحيدة في إخواتي البنات اللي لازم أجيب إكسسوارات لكل طقم عندي».

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بداية فكرة مشروع الإكسسوارات

البحث المستمر عن أشكال وألوان إكسسوارات معينة غير متوافرة كان فكرة مشروع «ياسمين»، فقررت عمل براند خاص بها، وتابعت قائلة:«الأول كنا مجموعة من الصحاب فكرنا نعمل مشروع لينا وفكرنا في الإكسسوارات الجاهزة وبدأنا فيه فعلاً، ومع الوقت اكتشفت إني بركز قوي في اختيار الإكسسوارات وألوانها وأنواعها، وكان لما يكون تصميم جاهز مش عاجبني كنت أغير فيه لغاية ما يريحني شكله، ومن هنا بدأت أفكر إن ليه مجربش أعمل التصميم وأجرب اللعب بالألوان براحتي».

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الصعوبات التي واجهتها في البداية

واجهت ياسمين بعض الصعوبات في البداية، مثل العثور على أماكن مناسبة لبيع خامات الإكسسوارات، لأنها مقيمة في أسيوط، فتوفر المواد صعب مقارنة بالقاهرة، وتقول:«فضلت اسأل ناس شغالة في الهاند ميد وقالولي دوري في الحسين، وفعلا سافرت القاهرة ونزلت الحسين وبدأت اسأل الناس هناك، وكل مكان يوصفلي مكان تاني، وهكذا لغاية ما بدأت اعرف معظم أماكن الخامات».

بدأت ياسمين تجرب كل الخامات المتوفرة لديها، فهناك من كانت تتعرض للصدأ سريعا فتستبدلها بأخرى، إلى أن طورت من الخامات وأصبحت القطع لا تصدأ وتظل محافظة على رونقها ولمعانها لفترة طويلة.

وجدت الفتاة الثلاثينية الدعم والتشجيع من أهلها وأصدقائها ولم يعارضوها على انشغالها بمجال الإكسسوارات على حساب الهندسة.

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روجت ياسمين لمنتجاتها في البداية من خلال الأهل والأصدقاء، ومع الإقبال والإعجاب بجودة الإكسسوارات، أنشأت صفحة على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لتلقي الطلبات عليها، ومن الأمور التي تميزها عن غيرها تنفيذ أشكال معينة من الإكسسوارات بناء على طلب العميل: «بفضل مع الكلاينت لغاية ما نوصل لديزاين يعجبها».

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تحاول ياسمين تقديم أسعار مناسبة لعملائها تتناسب مع اخياراتهم: «لو الكلاينت عايز تصميم معين بس الأحجار فيه غالية، بحاول أظبط معاه أنواع أحجار تانية بنفس الألوان وتكون أسعارها بسيطة».

تحلم ياسمين بأن تتحول منتجاتها لبراند عالمي، وإنشاء جاليري خاص بها، وتطوير إكسسوارات لمنافسة الماركات العالمية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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