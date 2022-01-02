الامارات | تامر حسني يكشف عن مفاجأتين كبيرتين إحداهما عن "سوسن بدر" !

شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يكشف عن مفاجأتين كبيرتين إحداهما عن "سوسن بدر" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الفنان المصري، تامر حسني، عن مفاجأة بخصوص أغنية "راجعلي تاني"، التي جمعته بالفنان بهاء سلطان، وصدم الممثلة سوسن بدر بخبر جديد عن فيلمهما الأخير.

وخلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، أشار تامر حسني إلى أنه "اتفق مع بهاء سلطان على عمل "دويتو"، وأخبرا المنتج نصر محروس بذلك، وحددا موعد تسجيل الأغنية، لكن بهاء لم يحضر، فقام بتقليد صوته وتسجيل الأغنية لكي يعرض الفكرة على نصر محروس، لحين تسجيل بهاء في وقت آخر".

وأكمل تامر حسني: "روحت لنصر بسمعه الأغنية فجت الحتة بتاعتي وتمام، ثم جت الحتة بتاعت بهاء قام انبهر وقال "معلم"..قلت له استني يا عم أنا اللي معلم، قالي لا بص دخلة بهاء عاملة ازاي، قلت له أنا اللي دخلتها دي صوتي، بهاء مجاش أصلا"، لافتا إلى أن الأغنية تم تسريبها، لكنها نجحت نجاحا كبيرا ولم يلاحظ أي شخص أنه ليس صوت بهاء سلطان.

وأضاف تامر: "الأغنية نجحت وبقى بهاء يكلمني يقولي إيه يا تامر الأغنية دي، نجحت وبتتطلب مني وأنا ولا حافظها ولا عارفها وبتتطلب مني قلت له حلوة وعاجبة الناس غنيها غنيها".

كما كشف تامر حسني حسب "المصري اليوم" عن مفاجأة أخرى، موضحا أنه "قلد صوت الفنانة سوسن بدر في أحد مشاهد فيلمه الأخير "مش أنا"، حيث "كانت قد حدثت أزمة بسبب جملة في مشهد يحتاجون لإعادة تركيب صوت سوسن بدر عليها، لكن الفنانة كانت قد سافرت، فقام بتقليد صوتها، وعرض صوته بالفعل في جملة..فين الجاكتة بتاعتك يا حسن".

وقال الفنان المصري إن الفنانة سوسن بدر لا تعلم بذلك، وستعرف الأمر لأول مرة الآن، مضيفا: "فجأة لقوا جملة للفنانة سوسن بدر ناقصة وهي سافرت فاتصرفت وقلدت صوتها، سمعتها بتقول ازاي وحاولت أجيب طبقة الصوت، هي دلوقتي مصدومة زينا مكنتش تعرف.. ومحدش من الجمهور لاحظ ده".

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