الامارات | نيمار يُقلّد محمد رمضان.. في إشارة "نمبر ون".. صور

شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يُقلّد محمد رمضان.. في إشارة "نمبر ون".. صور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبل يومين من احتفاله في مدينة سان باولو باستقبال العام الجديد مساء الجمعة، لفت اللاعب العالمي الشهير نيمار الانتباه بما لا علاقة له هذه المرة بكرة القدم، حيث ظهر في صور نشرها على صفحته على انستغرام وبدا في إحداها شبيها إلى حد كبير بالفنان المصري محمد رمضان، مع أن الممثل البالغ 34 سنة، أكبر سنا بأربعة أعوام من مهاجم نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي والمنتخب البرازيلي بكرة القدم.

وظهر نيمار، حسب "العربية.نت" رافعا إصبعه بالطريقة التي يرفعه بها الممثل المصري حين أدائه لأغنية "نمبر وان" المشير بها إلى أنه الرقم واحد بين الممثلين، مع أنه نفى هذه الإشارة، وهي صورة تم التقاطها لنيمار مساء 31 ديسمبر ، حين أقام حفلا في فيلا من 7 غرف، اشتراها حديثا بأكثر من 3 ملايين و300 ألف دولار في مدينة سان باولو.

ويقضي نيمار بين سان باولو وريو دي جنيرو، فترة نقاهة بدأت في أواخر نوفمبر الماضي، وقد تستمر لأسبوع آخر، بعد إصابة قوية تعرض لها أثناء مباراة لعبها ضد فريق "سان اتيان" في الدوري الفرنسي، وعلى أثرها أصدر ناديه بيانا أكد فيه إصابته بالتواء بالكاحل الأيسر، لذلك قرروا أن يغيب عن الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع.

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