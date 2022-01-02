طرق مختلفة لتحضير الترايفل داخل المنزل بالفواكه والجنزبيل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الترايفل أحد أنواع الحلوى التي تلقى إقبالًا كبيرًا من قبل العديد من الأشخاص، بسبب مذاقها الشهي وطرق تقديمها المختلفة، لذلك نقدم لربات البيوت، أبرز طرق تحضير حلوى الترايفل داخل المنزل، بحسب الشيف غادة التلى، ببرنامجها «زعفران ونوتيلا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

ترايفل الزنجبيل

- مقادير عمل ترايفل الزنجبيل

٣ أكواب بسكويت قمح

٢ ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

٤ أكواب كاسترد

٣ أكواب كريمة

١ كوب توت أحمر

كوكيز زنجبيل لتزيين وجه الترايفل

أعواد روز ماري.

- طريقة تحضير ترايفل الزنجبيل

يكسر البسكويت ويوضع في طبق التقديم.

يضاف على الوجه الكاسترد وطبقة أخرى من البسكويت المكسر وطبقة من الكريم شانتيه.

يمكن إضافة الكريمة والزنجبيل.

يزين الوجه ببسكويت الزنجبيل والتوت.

يقدم الترايفل​

ترايفل الكنافة بالفراولة

- مقادير عمل ترايفل الكنافة بالفراولة

نصف كيلو كنافة

ربع كيلو فراولة طازجة، مغسولة ومقطعة إلى النصف.

50 جرام زبدة لينة.

كريمة مخفوقة.

1 باكيت جيلي بنكهة الفراولة.

فستق للزينة.

شربات.

- طريقة تحضير ترايفل الكنافة بالفراولة

اطهى الجيلي بالطريقة المرفقة على العلبة، وصبيه في إناء كبير، وضيفي ½ كمية الفراولة إليه، ثم ادخليه الثلاجة لييرد ويتماسك.

فكّي الكنافة من بعضها، وسخني الزبد على النار وفور ذوبانها صبيها على الكنافة بالتساوي، وقلبيها جيداً باستخدام يديكِ حتى تتشرب الكنافة من الزبدة جيداً.

قسّمي الكنافة لـ3 أقسام، وحمريها في مقلاة على نار متوسطة حتى تصبح ذهبية اللون، ثم انقليها في طبق وصبى عليها شراب القطر، كرري العملية مع الأقسام الثلاثة.

في إناء تقديم الترايفل ضعي قطعة كنافة في القاع، ثم طبقة كريمة مخفوقة، ثم صبي نصف كمية الجيلي وغطيها بطبقة كنافة.

كرري العملية مرة أخرى وفوق الطبقة الأخيرة من الكنافة زينيها بالكريمة المخفوقة والفراولة الطازجة المتبقية على الوجه، ادخليها الثلاجة وقدميها باردة.

ترايفل بالكاسترد والفواكه

- مقادير عمل ترايفل بالكاسترد والفواكه

2 كوب لبن

3 ملاعق كبيرة كاسترد

1 كوب سكر

للحشوة: كريمة مخفوقة

للتزيين موز

أناناس كومبوت

شرائح فراولة

- طريقة تحضير ترايفل بالكاسترد والفواكه

يخلط اللبن مع السكر والكاسترد على النار.

يقلب جيدًا حتى يثقل القوام ثم يترك حتى يبرد ويوضع في كأس التقديم.

ثم نضع طبقة من الكاسترد تزين بالكريم شانتيه وتقدم.