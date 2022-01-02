استشاري طب نفسي: «شيرين عبدالوهاب مش راضية عن حلاقة شعرها ومحتاجة دعم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة كبيرة من التعاطف نالتها الفنانة شيرين عبدالوهاب، عقب ظهورها خلال احتفالية رأس العام الجديد، مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامجها «صاحبة السعادة» والذي يعد الظهور الأول لها رفقة بنتيها عقب أزمة طلاقها من الفنان حسام حبيب، وتعرضها لصدمة نفسية كبيرة، وصلت بها لحلاقة شعرها كاملًا، تمردًا على الوضع.

الحديث عن شخصيتها، وحديث بناتها عنها، والشجن الواضح بنبرة صوتها، ومحاولات الإشارة لأمر حلاقة الشعر، أمور ظهرت فيها شيرين عبدالوهاب، طيلة الحلقة، وهي في حوار مفتوح من القلب مع صاحبة السعادة، جعل المتابعين يتحدثون عن تفاصيل ظهورها وتحليل كلامها وحديثها مع الإعلامية الشهيرة.

لسة بتتألم وعاوزة اللي يطبطب عليها

من جانهبا، حللت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي، ظهور شيرين عبدالوهاب، مؤكدة على أنها لا تزال تعاني وتتألم مما حدث معها، من صدمة الطلاق، والحديث عن حياتها الشخصية: «الطلاق بقى هو محور كلام الناس عنها، والقيل والقال، مش شغلها ولا فنها».

متابعة خلال حديثها لـ«هُن»: «كلام بناتها كان كله دعم، والجمهور بيدعمها وده اللي هي عاوزاه ومحتاجها، وبتطلبة بشكل غير مباشر».

مش راضية عن الحلاقة

وعن حديث الفنانة مرارًا وتكرارًا عن حلاقة شعرها واللوك الجديد، أكدت الطبيب النفسي، على أن الفنانة غير راضية عن هذا القرار، وتحاول تعويضه بالحديث عنه: «مش راضية عن الحلاقة، ولا عن رد فعلها، ومحتاجة اللي يدعمها فيه برده، فبتتكلم عنه، وفي نفس الوقت مش عاوزاه يكون موضة وهي السبب فيه».

عاوزة تخلف تاني لهذا السبب

وعن حلم وأمنية الفنانة بالإنجاب مججدًا، أكدت على أن السبب هو شعورها بأن المكسب الوحيد من الزواج هو الإنجاب: «الخلفة هي سندها الوحيد، اللي نصفها عايزه تكررها، وحاليًا هي بتراجع حياتها والماضي والمستقبل».