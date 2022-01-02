الامارات | أمريكي يسرق بنكا ويُسلّم نفسه للشرطة هربا من الحياة مع زوجته !

شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكي يسرق بنكا ويُسلّم نفسه للشرطة هربا من الحياة مع زوجته ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت تقارير صحافية ان رجلا امريكا تجاوز السبعين من عمره فضل دخول السجن على البقاء إلى جانب زوجته، ولم يجد سبيلا إلى ذلك سوى سرقة بنك .

وقالت ثائق المحكمة ان رجلا في ولاية كانساس سرق بنكا ليدخل السجن هربا من جحيم زوجته، ونقل عنه قوله لزوجته عقب شجار إنه يفضل أن يكون في السجن بدلا من البيت.

وتوجه إلى مصرف في كانساس سيتي وسلم إلى الصراف رسالة مقتضبة تقول إن معه بندقية ويريد بعض المال، واعطاه الصراف حوالي ثلاثة الاف دولار، وبدلا من أن يسارع إلى الفرار من فرع البنك جلس على مقعد في ردهة البنك واعترف لأحد الحراس بأنه المشتبه به المطلوب لينقل إلى مركز احتجاز.

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