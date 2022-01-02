كيف كسبت شيرين تعاطف الجمهور بفساتينها؟.. خبير يوضح (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الإطلالة بفستانين متشابهين خلال ظهورها الأخير، والذي جاء آخرها ليلة أمس، خلال الاحتفالات برأس السنة، مع الفنانة إسعاد يونس، ببرنامجها «صاحبة السعادة» المعروض عبر شاشة «دي إم سي»، تصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أحاديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب ظهورها بفستان فضي لامع تشابه مع آخر ظهرت به خلال إحيائها إحدى الحفلات في ديسمبر 2021.

تفاصيل فستاني شيرين عبدالوهاب

وخلال استضافتها بـ«صاحبة السعادة»، ظهرت شيرين مرتدية فستان فضي لامع اللون، تميز بطوله، وذو فتحة قصيرة بمنطقة الصدر، وجاء بتصميم بسيط للغاية.

أما خلال الظهور الأول لها في ديسمبر الماضي بعد أزمة انفصالها عن المطرب حسام حبيب، وذلك أثناء إحيائها حفلا غنائيا على خشبة أحد مسارح دولة الإمارات العربية، أطلت شيرين أيضًا بفستان لامع ذهبي اللون، تميز ببساطة تصميمه أيضًا، لكنه كان طويلًا أسفل الركبة فقط.

وبالإطلالة الأخيرة ليلة أمس، قارن العديد من متابعي ومشاهدي الحلقة، بفستان الفنانة شيرين عبدالوهاب، وتشابهه الكبير مع الذي ظهرت به مسبقًا في حفل مدينة أبو ظبي، ومن ثم جاءت التساؤلات والحيرة حول ظهورها بإطلالتين متشابهتين في وقت قصير.

دلالة ظهور شيرين بفستانين متشابهين

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، بالأكاديمية الطبية العسكرية، خلال حديثه لـ«هن»، تفسير ظهور الفنانة شيرين عبدالوهاب بإطلالتين متشابهتين إلى حد كبير، وذلك خلال فترة قصيرة.

وقال «فرويز» إن شيرين تحرص على أن تكون دائمًا في بؤرة اهتمام الجمهور، وكسب تعاطفهم خاصة بعد أزمة انفصالها عن المطرب حسام حبيب، وهو ما دفعها للظهور بتلك الإطلالات المتشابهة، «هي عايزة دايمًا تبان في الصورة، عشان تكون في بؤرة اهتمام جمهورها».