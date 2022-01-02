الامارات | الأميركي المحظوظ .. ذهب لشراء الحليب فتحول إلى مليونير !

شكرا لقرائتكم خبر عن الأميركي المحظوظ .. ذهب لشراء الحليب فتحول إلى مليونير ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحلة أقل من عادية إلى السوبرماركت، لشراء الحليب، حولت رجلا عاديا إلى مليونير.

فبعد أن كان دينس ويلوباي ذاهبا في رحلة عادية لشراء حليب الشوكولاتة لأطفاله، من متجر "سيفن إليفن" بولاية فرجينيا الأميركية، قرر فجأة شراء بطاقة يانصيب عندما كان يهم بدفع قيمة الحليب.

وتفاجأ ويلوباي لاحقا عندما أعلنوا أنه الفائز الجديد بيانصيب الولاية، وقيمته مليون دولار، وهو أمر مذهل خاصة وأن احتمالية الفوز هي 1 من أصل 1.63 مليون، وفقا لموقع "سي إن إن".

ووفق "سكاي نيوز عربية" عرضت المسابقة على الأب الأميركي خيار الحصول على دفعات سنوية للمبلغ تستمر لمدة 30 عاما، أو الحصول على مبلغ 640 ألف دولار كاملا دفعة واحدة، وهي قيمة المبلغ بعد الضرائب، ليختار الخيار الأول.

وأشار الرجل الأميركي إلى أنه لم يقرر شراء تذكرة اليانصيب من قبل الذهاب، لكنه تشجع عندما رآها خلال شرائه حليب الشوكولاتة.

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