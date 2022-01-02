تناول هذا الطعام يساعد في الوقاية من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يتسبب السرطان في نمو الخلايا وتكاثرها في أجزاء معينة من الجسم، ويمكن لهذه الخلايا أن تدمر الأنسجة السليمة وأعضاء الجسم، ويمكن لنوع من الخضروات أن يساعد في الوقاية من السرطان.

ويقول الصيدلي المشرف حسين عبده من ميديسين دايركت إن كرنب بروكسل يمكن أن يساعد في تعزيز طول العمر، عن طريق الحد من خطر الإصابة بالسرطان، وقال السيد عبده "كرنب بروكسل هو ثروة من الألياف والمواد الغذائية التي يمكن أن يكون لها تأثير مفيد على صحتك لمجموعة واسعة من الأسباب، والمركبات الكيميائية النباتية الموجودة في هذا النوع من الخضروات يمكن أن تكون مفيدة في درء السرطان"، وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

وأوضح الصيدلي أن المواد الكيميائية النباتية تساعد في تعزيز مضادات الأكسدة في الجسم ودفاعات الحمض النووي، مما يعزز إشارات الخلايا السليمة. وأضاف أن "المواد الكيميائية النباتية معروفة بقدرتها على منع نمو الأورام وكذلك تثبيط إنتاج الهرمونات المرتبطة بتكوين السرطان".

ما أنواع السرطان التي يمكن أن يساعد كرنب بروكسل في تجنبها؟

قال السيد عبده إن هذه الخضروات الخضراء الصغيرة قد تساعد في منع مجموعة متنوعة من السرطانات، بما في ذلك سرطان الرئة والمعدة والبروستات والثدي والكلى والمثانة، وأربعة من هذه الأنواع - سرطان الرئة والبروستات والمثانة والثدي - هي من أكثر أنواع السرطان انتشارًا، وفقًا للمعهد الوطني البريطاني للسرطان.

وأضاف عبده أن ما يسمى بالخضروات الصليبية يمكن أن تساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، وبصرف النظر عن كرنب بروكسل، تحتوي الخضروات الصليبية مثل الكرنب والملفوف والبروكلي والقرنبيط على مواد كيميائية نباتية مفيدة لصحتنا، كما أنها مليئة بالألياف وفيتامين سي وفيتامين ك والكالسيوم.

وأوضح عبده "تحتوي براعم بروكسل على مركب أساسه الكبريت يسمى غليكوزينولات جلوكوبراسيسين، ووجدت الأبحاث أن هذا المركب قد يلعب دورًا في الوقاية من السرطان عن طريق منع تلف الحمض النووي، بالإضافة إلى ذلك، تشير الأبحاث إلى أن البراعم يمكن أن تمنع نمو الأوعية الدموية الجديدة داخل الأورام، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.