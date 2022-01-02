قبل الامتحانات.. اعرف «برجك» بيقول إيه عن عاداتك الدراسية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بدأ طلاب وطالبات بعض الكليات، خاصة الكليات العملية أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول «منتصف العام»، وكالعادة يشعرون بحالة من التوتر والقلق خلال هذه الفترة، ويكشف عالم الفلك مجموعة من الأسرار المتعلقة بالعادات الدراسية لمواليد الأبراج، تستعرض «هن» أبرزها خلال التقرير التالي وفقا لموقع «بولد سكاي» الهندي.

برج الحمل

عليك التركيز أكثر في الدراسة، وتجنب الإحباط والتعليقات السلبية، لأداء أفضل ما يمكن فيما يتعلق بتحصيلك الدراسي.

برج الثور

تحترم الدراسة وتقدسها، وينصح خبراء الفلك أن تذاكر في بيئة هادئة، لأن الإزعاج يشوشك ويؤثر عليك بالسلب، ويناسبك الصباح الباكر أو الوقت المتأخر من الليل للمذاكرة.

برج الجوزاء

مواليد برج الجوزاء يفضلون التواصل مع الآخرين، لذلك يجدون الاستقرار في المنزل به نوع من الملل، لذلك ينصح خبراء الفلك بأخذ وقت راحة قصير بين الحين والآخر لكسر حاجز الملل، والاستماع للموسيقى للشعور بالاسترخاء أيضا تعزز من التركيز لمواليد الجوزاء.

برج السرطان

أفضل الأوقات للمذاكرة لمواليد برج السرطان في الصباح الباكر، ويشعرون براحة في المذاكرة داخل غرفتهم، فهم يعشقون الهدوء.

برج الأسد

مواليد برج الأسد يجدون صعوبة في التركيز واسترجاع المعلومات، لذلك تدوين ملاحظات جانبية من أفضل الأمور، فهم لا يحبون التعقيدات.

برج العذراء

مواليد برج العذراء ذاكرتهم سماعية، فهم بطبيعتهم يحبون الاستماع للآخر، لذلك ينصح خبراء الفلك مواليد العذراء المذاكرة بصوت مرتفع، لمساعدتهم على تذكر المعلومات، مع أخذ فواصل قصيرة للاستراحة، منعا للشعور بالملل.

برج الميزان

مواليد برج الميزان يهتمون بالمذاكرة بشكل مبالغ فيه، وينغلقون على أنفسهم في تلك الفترة، لذلك ينصح الخبراء بتخصص وقت قليل للأهل والأصدقاء، فالمبالغة تأتي بنتائج عكسية في كثير من الأحيان.

برج العقرب

مواليد برج العقرب يفضلون المذاكرة بمفردهم، فهم يفضلون الهدوء، ويسعون دائما لتحصيل أفضل العلامات.

برج القوس

مواليد برج القوس لا يجيدون المذاكرة تحت ضغط، لذلك يفضلون البدء بالمراجعة والتحصيل قبل الامتحانات بفترة، فهذا يمنحهم إحساس بالإطمئنان، خاصة أنهم دائمي السعي نحو الكمال.

برج الجدي

مواليد برج الجدي يجدون متعة أثناء المذاكرة للامتحانات، فالنجاح يمنحهم إحساس بتحقيق من الذات والوصول نحو الأهداف.

برج الدلو

بنصحج خبراء الفلك مواليد برج الدلو بالمذاكرة في أجواء هادئة نسبية، مع الاستماع لبعض الموسيقى الهادئة، فهم يكرهون الأجواء الموترة والصارمة.

برج الحوت

مواليد برج الحوت شديدي التركيز خلال فترة الامتحانات، ويكرسون وقتهم للمذاكرة، فهم يكرهون الفشل الذي يشعرهم بالإحباط، ويفضلون المذاكرة في أجواء هادئة.