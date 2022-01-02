الامارات | المطرب الأردني المعتزل أدهم النابلسي يؤم المصلين في صلاة العشاء .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب الأردني المعتزل أدهم النابلسي يؤم المصلين في صلاة العشاء .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، السبت، صورة للمطرب الأردني المعتزل أدهم النابلسي وهو يؤم بالمصلين بحسب ناشر الصورة معلقا عليها: “آخر شي توقعت أكتبه.. بس اليوم الإمام بصلاة العشاء كان أدهم النابلسي”.

وكان النابلسي أعلن إعتزاله الغناء مؤخرا عبر فيديو على قناته الخاصة على الوتيوب، مُعبراً عن وجود أحلام وأهداف أخرى يُريد أن يُحققها بعيداً عن الغناء مفاجئا جمهوره بإعلان اعتزاله نهائياً، وكشف عن السبب الذي دفعه لذلك، ليحدث ضجة على منصات التواصل الاجتماعي وفي الوسط الفني، حيث لقيت خطوته ردود فعل كثيرة زمختلفة من فنانين ونجوم في الوطن العربي، منهم من استنكر موقفه من الغناء ومنهم من أيده.

ونشر أدهم النابلسي مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي أعلن فيه اعتزاله الغناء نهائياً قائلا إن رحلته في عالم الغناء لم تكن في رضا الله وهو ما دفعه لاعتزال الغناء نهائياً، موضحاً التفاصيل في مقطع فيديو استعان فيه بعدد من الآيات القرآنية التي رتلها بصوته، مؤكداً على أنه لن يختفي وإنما سيشارك الجمهور تفاصيل رحلته الجديدة، ليقوم بعد ذلك بحذف جميع أعماله وأغنياته عن قناته في اليوتيوب إلا أنشودتين وأغنية خايف وفيديو إعتزاله.

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