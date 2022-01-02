«مقابض نحاس وأرضيات فينيل».. تغييرات ديكور المنزل في 2022

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع بداية العام الجديد 2022 يصاحبه موضة ونمط جديد خاصة في ديكورات المنزل، التي تعتبر أكثر شيء تهتم به النساء لتجديد منزلها بطريقة مريحة وأنيقة وتواكب العصر، وإذ كنت من المقبلين على تجديد منزلك خلال هذه الفترة فتعرفي على الاتجاهات الجديدة في تصميم الديكور الداخلي للمنزل لعام 2022.

وعرض خبراء التصميم الداخل 5 اتجاهات جديدة للديكور للتصميم في المنزل بطريقة جديدة ومختلفة، حسبما عرضته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

الأنماط المتعرجة

من الديكورات الجديدة استخدام الأنماط المتعرجة في تصميم الأرضيات، خاصة في المطبخ والحمام، والجديد أنه يمكن أيضًا استخدامه في الأدوات المنزلية والستائر، وهي تعطي شكلا بسيطا وأنيقا، كما أنها طريقة سهلة ولا تعتبر مكلفة، كما أنها تضيف لمسة جمالية في الديكورات الداخلية للمنزل.

مطابخ الباستيل

الجديد أيضًا في ديكورات 2022 هو استبدال الألوان الثقيلة إلى ألوان الباستيل مثل النعناع الأخضر والوردي، فهي الألوان التي تعطي إشراقا أكثر في الديكور والتصميم الداخلي.

أرضيات الفينيل

أرضيات الفينيل التي تأخذ شكل ورقة كبيرة ومستمرة ومرنة، عكس بلاط الأرض الصلب، ورغم النظرة التقليدية لأرضيات الفينيل على أنها رخيصة لكن يمكن العودة لها من جديد هذا العام، ولا يمكن تركيبها بسرعة وببساطة فحسب، بل إن خصائصها العازلة مرغوبة من قبل المهندسين المعماريين، بينما يجعلها السطح سهل المسح الخيار الأفضل للأسرة.

النحاس

يعتبر معدن النحاس من المعادن المضادة للبكتيريا بالفعل، خاصة على مقابض وصنابير المطبخ، لكن نتوقع رؤية أحواض كاملة، وحتى حمامات من النحاس هذا العام، ويمكنك إضافة لمسات نحاسية بإطارات مرايا ومزهريات جميلة إلى ديكور المنزل.

اللؤلؤ

من التصميمات الداخلية الجديدة في 2022 استخدام بلاط اللؤلؤ والوسائد المنقوشة باللؤلؤ وإطارات الصور المصنوعة من عرق اللؤلؤ التي تعطي إضافة ولمسة جمالية للمنزل.