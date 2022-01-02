«السلطة» في النظام الغذائي للفنان تامر حسني.. إليك فوائدها

القاهرة - سمر حسين - صحة

ظهر الفنان تامر حسني في لقاء خاص مع الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي، عبر برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «CBC»، في حلقة الاحتفال بحلول العام الجديد، وتحدث في الكثير من الأمور ومن بينها نظامه الغذائي وعلاقته بالطعام.

السلطة هي النظام الغذائي لتامر حسني

وأكد الفنان تامر حسني خلال حديثه أنه لا يتناول سوى السلطة، لذا ترصد «هن» في التقرير التالي فوائد تناول السلطة على صحة الإنسان وفقًا لموقع «WebMD»:

ما هي فوائد تناول السلطة؟

تقلل من السعرات الحرارية الموجود في الجسم

إذا كنت تعاني من زيادة في الوزن، احرص على وضع السلطة في نظامك الغذائي بجانب الوجبات، وخاصًة في أول اليوم، حيث تساعد في الإحساس بالشبع، كما يمكن تناولها بكميات كبيرة، طالما تحتوي على سعرات حرارية قليلة ما يدعم التوازن لدى الإنسان.

تساعد في تناول الفواكه

من المعروف أن السلطة يمكن أن يدخل بها العديد من الفواكه، بالتالي يمكن الاستفادة بالعديد من العناصر الغذائية التي يلزم على الجسم الحصول عليها، إذ يمكن أن يدخل بها الرمان، والتفاح، بالإضافة إلى وجود سلطة الفواكه التي تحتوي على مكوناتها فقط.

تساعد على تقوية العضلات

تحتوي سلطة الخضروات على العديد من العناصر الغذائية المهمة، ويكون من ضمنها البروتينات المسؤولة على بناء العضلات وتقويتها، لذا احرص على تناولها لجعل العضلات أكثر كفاءة وقوة.

تدعم الجهاز المناعي

تعد من أفضل الأطعمة لتقوية الجهاز المناعي، وحماية الجسم من الإصابة بالأمراض، لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تعزز الجهاز المناعي.