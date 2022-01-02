طريقة عمل صدور دجاج بالفلفل الألوان.. في خطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

صدور دجاج بالفلفل الألوان من الأكلات التي يقبل البعض على تناولها بسبب طعمها المختلف وسهولة إعدادها في المنزل، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل صدور دجاج بالفلفل الألوان، على طريقة الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج «زعفران وفانيلا» على سي بي سي سفرة.

طريقة عمل صدور دجاج بالفلفل الألوان

المكونات

6 صدور دجاج.

150 جم جبن فيتا.

150 جم جبن موتزاريلا.

1 فلفل أخضر وأحمر وأصفر.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

ملح وفلفل.

رشة جوزة الطيب.

للتقديم بطاطس بيوريه.

بروكلي.

جزر صغير.

خطوات عمل صدور دجاج بالفلفل الألوان

تخلط الجبن مع الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب.

تتبل شرائح الدجاج بالملح والفلفل الأسود ويضاف اللحم ويحشي بخليط الجبن.

تضاف شرائح الفلفل الألوان.

يمكن أن تدهن بالزبدة أو تضاف لخليط الجبن.

توضع في صينية بالفرن حتى تمام النضج.

تقدم مع البطاطس البيوريه والبروكلي والجزر البيبي.

طريقة عمل صدور فراخ مشوية

يستعرض «هُن» طريقة عمل صدور دجاج مشوية، كما قدمتها الشيف نجلاء الشرشابي.

المكونات

نصف كيلو صدور دجاج فيليه.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

نصف كوب لبن.

ملعقة صغيرة كاتشاب.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بوردة.

جوزة الطيب ناعمة.

زنجبيل بودرة.

روزماري جاف.

كمون ناعم.

ملح.

فلفل أسود.

خطوات تحضير صدور الفراخ المشوية

خلط مكونات التتبيلة ووضع بها صدور الدجاج في الثلاجة لمدة ليلة.

شوي صدور الدجاج في القليل من الزيت.

إضافة القليل من الماء عند الاحتياج.

تقديم صدور الدجاج مع الصوص وتزينه بالفلفل الأخضر ومكعبات الطماطم.