أفضل طعام مجمد يساعدك على خسارة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

رغم أن العديد من المنتجات المجمدة محملة بمكونات غير مرغوب فيها لن تعزز صحتك، ولكن إذا تم إعدادها بشكل صحيح سوف تساهم في إنقاص الوزن.

ويمكن العثور على الكثير من الأطعمة الكاملة المغذية مثل اللحوم الخالية من الدهون والفواكه والخضروات في صورة مجمدة، وفق ما أورد موقع "eatthis".

وهناك الكثير من الأطعمة المجمدة التي يمكنها اتخاذها كخيارات رائعة، ولكن عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن فمن الأفضل اختيار عنصر واحد فقط ووضعه وتخزينه في الفريزر وهو فول الصويا المقشر المجمد أو ما يطلق عليه بـ (edamame).

ونظرًا لأن أكثر مشكلات النظام الغذائي شيوعًا هي الشعور بالجوع، فمن الأهمية العثور على الأطعمة التي تجعلك تشبع دون زيادة السعرات الحرارية، لذا فإن فول الصويا يجعلك تشعر بالشبع بالإضافة إلى أنه يعتبر وجبة خفيفة، إذ يحتوي 100 جرام منه على 118 سعرًا حراريًا فقط.

علاوة على ذلك فإن جزءًا كبيرًا من السعرات الحرارية لفول الصويا يأتي من الكربوهيدرات المعقدة بطيئة الهضم ويستغرق هذا النوع من الكربوهيدرات وقتًا أطول، مما يبقيك ممتلئًا لفترة أطول بشكل عام.

وفي الواقع، تأتي معظم الكربوهيدرات في فول الصويا المقشر من الألياف وتظهر الأبحاث أن تناول المزيد من الألياف لا يمكن أن يعزز فقدان الوزن فحسب، بل يساعدك أيضًا على الالتزام بنظامك الغذائي الذي اخترته.

بالإضافة إلى إنه يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين وهي 12 جرامًا من البروتين تكمن في كل 100 جرام، ولأن استهلاك المزيد من البروتين معروف بقدرته على تقليل الشهية وزيادة التمثيل الغذائي في الجسم، فإن إضافة المزيد منه إلى نظامك الغذائي يساهم في فقدان الوزن.

ويعتبر أيضا منجم ذهب للمغذيات الدقيقة إذ يحتوي على كميات عالية من حمض الفوليك وفيتامين ك والبوتاسيوم والمنجنيز، وتناول هذه العناصر سيساعد في تلبية احتياجاتك اليومية من الفيتامينات والمعادن.