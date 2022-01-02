ما هو مرض المانير الذي أصاب الفنان عبد المجيد عبد الله؟.. يسبب فقدان السمع

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من القلق انتابت جمهور الفنان السعودي الكبير، عبد المجيد عبد الله، بعدما أعلن مساء أمس، إصابته بمرض المانير، أمام الجمهور خلال حفله في العاصمة السعودية، الرياض.

وعلى الفور تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر من خلاله عبد المجيد عبد الله على المسرح بجانب فنان العرب محمد عبده، مُعلنًا عن إصابته بالمرض، مطالبًا بالدعاء له بالشفاء: «ادعولي ربنا يفرجها عليا وتروح مني التهابات الأذن الداخلية إللي هو المانير إللي بيسوي عدم اتزان ويخليني ما أقدر أقف قدامكم لازم أقف بكامل صحتي عشان استمتع معاكم في نفس الوقت».

ما هو مرض المانير؟

وأجاب الدكتور أحمد كامل أستاذ المخ والاعصاب، على السؤال المتداول لمعرفة مرضة المانير، مؤكدًا لـ«هُن» أن هذا المرض هو اضطراب في الأذن الداخلية التي يمكن أن تؤدي إلى نوبات الدوار والدوخة وفقدان السمع أحيانًا، وعلى الرغم أنه مرض مزمن لكن يمكن تقليل أعراضه وتأثيراته بالعلاج.

سببب مرض المانير

عادًة ما يحدث مرض المانير لعدة عوامل، على رأسها تجمع كمية غير طبيعية من السوائل في الأذن الداخلية.

ما هي أعراض مرض المانير؟

وتأتي أعراض مرض المانير على النحو التالي:

نوبات الدوار المتكررة، التي تبدأ وتوقف بشكل مفاجئ.

نوبات دوار قد تستمر من عشرين دقيقة إلى عدة ساعات.

الغثيان.

فقدان السمع.

طنين الأذن.

الشعور بانسداد الأذن.

مضاعفات مرض المانير

نوبات دوار مستمرة ومتكررة.

التعرض لفقدان السمع.

الإرهاق والإجهاد المستمر.

فقدان التوازن واحتمالية السقوط.