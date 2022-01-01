موضة شتاء 2022 للبنات الصغار.. تنورة وفساتين مزخرفة «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

موضة شتاء 2022 للبنات الصغار عملية تصدرت محرك البحث الشهير «جوجل» على مدار الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع استمرار أيام فصل الشتاء، حيث نستعرض خلال السطور، مجموعة من أبرز أزياء البنات الصغار هذا العام.

موضة شتاء 2022 للبنات الصغار

وحسب موقع glorytrends، نقدم مجموعة من نماذج موضة أزياء شتاء 2022 للبنات الصغار، بناءً على أبرز المحللين ومصممي الأزياء حول العالم، إذ تبين أن الأحمر الكلاسيكي هو السائد بين الألوان هذا العام.

الأزياء كبيرة الحجم

الأزياء ذات الحجم الكبير والفضفاض كالسترات والجواكيت، هي أكثر العناصر التي تنجذب إليها الأمهات عند شرائها لبناتهن الصغيرات، وذلك لأنها تمنح الشعور بالراحة، ولا تعيق الحركة، فضلًا عن إمكانية ارتدائها على مدار عام فأكثر في كل موسم شتوي.

الفساتين بسيطة التصميم

الفساتين هي دائمًا عنصر جذب قوي للفتيات الصغار في مراحلهن العمرية الأولى وحتى الكبر، وهذا العام أطلق عدد من الفساتين ذات الخطوط البسيطة، فيما جاء بعضها مزخرفة بالورود على منطقة الكتف.

التنانير بأنواعها

تهوى الصغيرات ارتداء التنانير بأنواعها المختلفة، إذ أنه لا بد من وجودها بخزانة أي فتاة صغيرة، بمختلف الألوان والأنماط وملمس القماش، وجاء من بين التصميمات هذا العام، التي صممت من التريكو الرمادي، وأخرى جاء تصميمها بوجود «جيوب» إضافية.

فيما جاءت تصميمات أخرى برسومات ملونة وزاهية على التنورة من الأمام.

جواكيت قصيرة عالية الخصر

غزت الجواكيت القصيرة ذات الخصر العالي منصات عروض الأزياء الخاصة بملابس البنات الصغار، خلال الآونة الأخيرة، حيث تساعد تلك الأزياء على إبراز أبعاد الجسم بشكل جذاب.

الملابس الرياضية

لا يمكن للصغار من الفتيات الاستغناء عن الملابس الرياضية الخاصة، إذ أنها تمنحهن شعورًا بالسعادة خاصة عند الذهاب إلى النوادي، وممارسة الرياضات المختلفة.