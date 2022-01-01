طريقة عمل السينابون بالشوكولاتة.. «مش هتشتريه جاهز»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد طريقة عمل السينابون بالشوكولاتة من الحلويات المطلوبة من جميع الأمهات، إذ ترغب أسرهن في تناوله، فضلًا عن شرائهم له مجهز، وهو ما يجعل العديد من الأمهات تسعى لمعرفة طريقة سهلة لإعداده مثل الجاهز الذي يحبه أولادهن.

علاوة على رغبة العديد في تناوله لمذاقه الشهي، يعد من الحلويات السهلة وسريعة التحضير، لذا تستعرض «هن» في الموضوع التالي، طريقة عمل السينابون بالشوكولاتة وفقًا لخبيرة الطبخ سالي فؤد، عبر برنامجها «حلو وحادق» المذاع عبر فضائية «CBC» سفرة.

مقادير عمل السينابون بالشوكولاتة

- نصف كوب من المياه الدافئة.

- 3 بيضات.

- 2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

- كوب حليب دافىء.

- ربع كوب من السكر.

- فانيلا غامقة.

- ربع كوب من الزبدة.

- رشة ملح.

- 6 أكواب دقيق.

- ربع كوب من الزيت.

مقادير الحشو

- قرفة.

- زبدة.

- سكر.

مكونات لتزيين السينابون

- صوص كراميل.

- صوص أبيض.

- عين جمل مجروش.

طريقة عمل السينابون بالشوكولاتة

- قومي سيدتي بخلط المياه الدافئة مع السكر، الخميرة، الحليب، والسكر، ثم القليل من الدقيق وخلطهم معًا جيدًا حتى تصبح المكونات متجانسة.

- اتركي العجينة حتى تخمر جيدًا، ويتضاعف حجمها لمدة تتراوح من 30 إلى 60 دقيقة.

- قومي بإضافة الزيت، البيض، الزبدة، الملح، واخلطيهم معًا ثم ضعي الكمية المتبقية من الدقيق وخلطهم معًا، حتى يكون قوام متجانس وناعم.

- اتركي العجينة تخمر مرة أخرى لمدة تتراوح من نصف ساعة إلى ساعة، حتى يتضاعف حجمها.

- أحضري العجينة عندما تكون جاهزة، وقومي بفردها بالنشابة ثم قومي بدهنها بالزبدة مع إضافة السكر والقرفة على سطحها.

- قومي بلف العجينة على بعضها على شكل أسطواني، ثم قومي بتقطيعها إلى حلقات صغيرة.

- اتركيها تخمر من نصف ساعة إلى ساعة مرة أخرى ثم افرديه بالنشابة وادهنيها بالزبدة وأضيفي سكر وقرفة ولفيها بشكل أسطواني ثم قطعيها حلقات وقطعًا صغيرة.

- قومي بتحضير القطع في صينية مبطنة بالدقيق، وأدخليها إلى فرن مسخن على درجة 190 درجة مئوية.

- جهزيه للتحضير عندما يصبح ناضجًا ولونه ذهبي، ثم قومي بتزيينه بعين الجمل وصوص الكراميل، أو الصوص الأبيض.