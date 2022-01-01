أفكار هدايا للعروس جديدة.. «سهلة وعلى قد ميزانيتك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أفكار هدايا للعروس جديدة أكثر ما تبحث عنه الفتيات، حال اقتراب إحدى صديقاتها أو واحدة من عائلتها من الزواج وبناء حياة جديدة، وذلك لاختيار أفضل الهدايا المناسبة والملائمة لها، وفقًا لشخصية العروس، وما تحتاجه، وما يناسب الحالة المادية لصاحب الهدية أيضًا.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، أفكار هدايا للعروس جديدة وفقًا لموقع boldsky.

مج قهوة من الصيني

إذا كانت العروس من محبي الكافيين بأنواعه، فيمكنك إحضار طاقم من أكواب القهوة «مج» الصيني، التي تحتفظ بالحرارة لوقت طويل، للاستمتاع بتناول المشروب، ولكن قومي بطباعة بعض الرسائل التذكارية عليها.

البيجامات الستان والحرير

واحدة من أهم اختيارات هدايا للعروس عند التجهيزات، هي البيجامات المصنوعة من الستان أو الحرير، بألوان النبيتي، أو الأبيض، الأحمر.

أقراط مناسبة للزفاف

إذا كنت تتسوق لشراء هدايا من مجوهرات العروس، فابحث عن الأشياء التي يمكن أن ترتديها في يوم زفافها، أمثال الأقراط الألماس.

صندوق الهدايا

اختاري صندوقًا للهدايا لصديقتك، وضعي فيه جميع الأساسيات، من معقم اليدين وبلسم الشفاه، ومرطبات الجلد والجسم، والعطور، والمكياج، إلى فنجان النسكافيه المخصص للسفر.

الشموع المعطرة

اختاري أهم وأنقى الشموع الملونة والمعطرة، التي يمكن استخدامها في المنزل لإعطاء أجواء رومانسية وهادئة.

The Knot

هو الهدية المثالية للمتزوجين، فهو دليل شامل مليء بالنصائح والإلهام وقوائم المراجعة التي لا تقدر بثمن، وتجعل الزوجين على المسار الصحيح في أي وقت من الأوقات.

حقيبة سفر متوسطة الحجم

يمكنك اختيار حقيبة سفر متوسطة الحجم لصديقتك العروس لاستخدامها خلال السفر لقضاء شهر العسل.

روب من الستان

لا تهملي اختيار روب أو ملابس نوم مناسبة تلائم العروس، وتجعلها تبدو أكثر جاذبية وأنوثة.