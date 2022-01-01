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طريقة عمل فتة الشركسية.. كلها كسكسي وعين جمل

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

10:25 م | السبت 01 يناير 2022

فتة الشركسية

فتة الشركسية واحدة من أشهر الأطباق الرئيسية على السفرة السورية، فهي غنية بالنشويات والبروتين، والمعادن، فضلًا عن مذاقها المميز لاحتوائها على المكسرات، والكسكسي، وصدور الرومي.

ويقدم لكِ «هُن» في السطور التالية طريقة عمل فتة الشركسية بخطوات الشيف غادة جميل.

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مقادير فتة الشركسية

صدور دجاج مقطعة مكعبات ومسلوقة

دقيق

كريمة

عين جمل مفروم

كسكسي

لبن

خبز لبناني محمر

بصل مفروم 

ثوم مفروم

عصير ليمون

لبنة

سمنة

مرقة 

بودرة ثوم

جوزة الطيب 

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طريقة تحضير فتة الشركسية

في وعاء عميق، اخلطي اللبن مع الدقيق والملح والفلفل، ثم بودرة ثوم وجوزة الطيب، ثم على نار هادئة.

أضيفي المرقة والسمنة للخليط السابق، وقلبي حتى تحصلي على البشاميل.

شوحي الكسكسي في السمنة على الجانب الآخر. 

أضيفي المرقة في وعاء جديد، وشوحي عين الجمل في السمنة. 

شوحي البصل والثوم، ثم اخلطي البشاميل مع الكريمة والعين الجمل والبصل والثوم في الخلاط. 

في وعاء مسطح، ضعي الخبز ثم اللبنة ثم الكسكسي، وضيفي الدجاج ثم البشاميل وزينيه بعين الجمل، وقدمي الشركسية.

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الشركسية بالرومي

المقادير

صدور ديك رومي.

أرز.

عين جمل.

خبز توست.

لبن.

كريمة لباني.

ثوم.

بصل.

كزبرة خضراء.

ملح.

سمنة.

زيت.

ورق لورا.

حبهان.

زعتر.

مرقة.

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طريقة عمل شركسية بالرومي

في البداية اسلقي الديك الرومي في الماء المغلي على النار.

في حلة على النار، قلبي الأرز مع السمنة، وأضيفي المرقة والملح.

يغطى الخليط عند الغليان، وتخفض النار، ويترك الخليط حتى تمام النضج.

على الجانب الآخر، أحضري الكبة، واخلطي البصل والثوم والكزبرة والفلفل الحار والزعتر، ثم شوحي الخليط في السمنة في إناء على النار.

حمصي قليلا عين الجمل في صينية في الفرن، واجرشيه، ثم أضيفيه لخليط البصل.

يقلب كل الخليط على النار، ويضاف مكعب مرقة.

قومي بوضع الخبز باللبن، وأضيفي له البصل، مع المرقة والكريمة، وقلبي كل الخليط على النار.

في طبق التقديم ضعي الأرز ثم قطعي الديك الرومي، والخليط السابق.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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