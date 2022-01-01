هذا ما يحدث لجسمك عندما تتناول المشروبات الغازية قبل النوم مباشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

المشروبات الغازية من أكثر المشروبات التي يحرص كثير من الأشخاص على تناولها، بل يتطور الأمر عند البعض إلى حد الإدمان.

لكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول كوب منها قبل النوم مباشرة؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما أورد موقع "healthdigest ".

يجب تجنب المشروبات الغازية قبل وقت طويل من النوم، وذلك لاحتوائها على مادة الكافيين، وهي مادة منبهات تعمل على إيقاظك.

بالإضافة إلى كونها غنية بكمية وفيرة من السكر، لذا تبقيك مستيقظًا في الليل.

لذا، من الأفضل تناولها بما لا يزيد عن 3-4 ساعات قبل النوم دون كافيين.

أفضل المشروبات للشرب قبل النوم

بعض المشروبات الليلية يمكن أن تساعدك في الواقع على النوم بشكل أفضل، ويعد عصير الكرز من المشروبات الجيدة، إذ يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني مسؤول يجعلك تشعر بالنعاس.

بالإضافة إلى، يعتبر شاي البابونج خيارًا رائعًا آخر يمكن أن يساعدك على الشعور بالاسترخاء قبل النوم.

ويمكن لتناول كوب من الماء قبل النوم أن يوفر عديد من الفوائد الصحية، إذ يمنعك من الاستيقاظ في منتصف الليل من امتلاء المثانة، إذ يساعدك على البقاء رطبًا ويمنع الشعور بالجفاف عند الاستيقاظ في الصباح.