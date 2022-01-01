طريقة عمل السحلب البودر في خطوات سهلة داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خلال فصل الشتاء يحرص العديد من الأشخاص على تناول مشروب السحلب للشعور بالدفء، فضلًا عن الحصول على عناصر غذائية مختلفة، إذ يتوافر نوع البودر منه بشكل كبير في أسواق البيع المختلفة، لذلك نقدم لك طريقة عمل السحلب البودر حسب الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل السحلب البودر

مقادير عمل السحلب البودر

كوب لبن بودرة

كوب دقيق رز

كوب سكر بودرة

3 ملاعق كبيرة نشا

جوز هند

فانيليا

2 كوب لبن

ملعقة كبيرة سكر

جوز هند

للتقديم فول سوداني

زبيب

طريقة تحضير السحلب البودر

يخلط السكر البودرة مع اللبن البودرة ودقيق الأرز والنشا.

يضاف جوز الهند والفانيليا، ويقلب الخليط ويحفظ في برطمان نظيف جاف حتى الاستخدام.

يضاف السحلب إلى اللبن على النار ثم يضاف السكر ويقلب الخليط حتى الغليان.

يصب في أكواب ويضاف للوجه جوز هند وفول سوداني ويمكن إضافة زبيب ويقدم.

السحلب المصري

مقادير عمل السحلب المصري

نصف كوب نشا

نصف كوب رز بودرة

نصف كوب سكر بودرة أو أكثر

نصف كوب جوز هند ناعم

كوب لبن بودرة

نصف كوب سمسم محمص

لتر ماء أو لبن بارد

مكسرات مشكلة

زبيب

طريقة تحضير السحلب المصري

يخلط الأرز مع النشا والسكر البودرة وجوز الهند واللبن البودرة والسمسم المحمص والمكسرات، ويعبأ في برطمان.

يذوب حسب الرغبة 4 ملاعق من الخليط في لتر لبن أو ماء على البارد.

يرفع الخليط على النار حتى الحصول على القوام المناسب ثم يقدم ساخنًا، ويزين بالمكسرات والزبيب.

السحلب الصيامي

مقادير عمل السحلب الصيامي

نصف كوب نشا

نصف كوب رز بودرة

نصف كوب سكر بودرة

نصف كوب جوز هند ناعم أو أكثر

كوب مبيض قهوة

نصف كوب سمسم محمص

لتر ماء

مكسرات مشكلة

زبيب

طريقة تحضير السحلب الصيامي

يخلط الأرز مع النشا والسكر البودرة وجوز الهند ومبيض القهوة والسمسم المحمص والمكسرات، ويعبأ في برطمان.

يذوب حسب الرغبة 4 ملاعق من الخليط في لتر ماء على البارد.

يرفع الخليط على النار حتى الحصول على القوام المناسب ثم يقدم ساخنًا، ويزين بالمكسرات والزبيب