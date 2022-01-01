القومي للحضارة يكشف سر زيوت شعر الملكة تي: الـ100 مللي بـ2000 جنيه

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشف الدكتور مصطفى إسماعيل، مدير معمل صيانة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة، مدى اهتمام «سيدات الفراعنة» بجمالهن، وذلك بعد اكتشاف شعر الملكة «تي»، إذ ذكر أن مومياء «تي» كانت موجودة في مخزن المتحف المصري، ولم تكن معروضة على الإطلاق، موضحًا أنه عندما بدأ معاينتها في عام 2017 وجد أن شعر الملكة «تي» متماسك بشكل كبير، لذلك صمم على أخذ خصلة من الشعر للبحث عن سبب قوته وعدم تقصفه حتى الآن، وتبين أنها زيوت صناعتها حاليا مكلفة، إذ أن تكلفة صناعة هذا الزيت المكون من زيوت شعر الملكة تي بوزن «100 مللي» تصل من 1500 لـ2000 جنيه.

شعر الملكة «تي» يتألف من 13 مادة أغلبهم من الزيوت

وأضاف «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، أنه تم إجراء دراسات على الزيوت والمواد في شعر الملكة «تي»، وأظهرت النتائج أنها تُعد خلطة مكونة من 13 مادة، من بينها 4 زيوت ظل لمدة عامين يتعرف عليهم، و7 مواد كان من السهل التعرف عليها، بينما آخر نوعين كانا من الزيوت أيضًا وكانت نسبتهما 52% في الشعر، لكنهما كانا غير معروفين بالنسبة له تمامًا.

وأوضح مدير معمل صيانة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة، أن آخر مادتين كانا يعملان على إعادة تنظيم الكراتين في الشعر وتقويته، ويعملوا مثبتات كطبقة حماية مستقبلية، ومن بين الزيوت «زيت الزعتر» واكتفى بذكر ذلك، إذ رفض الكشف عن باقي أسماء الزيوت كونهم يريدون إنتاج منتج مصري خالص من هذه الزيوت، وهذا أمر سيكون سهل عليهم، كون حالة المومياوات الملكية فريدة من نوعها وأفضل أنواع الحفظ على الإطلاق.

وأشار إلى أن تكلفة صناعة هذا الزيت المكون من زيوت شعر الملكة تي بوزن «100 مللي» تصل من 1500 لـ2000 جنيه، وهذا الأمر ذات تكلفة عالية على الشعب المصري، لذلك يعمل منذ 6 أشهر على تحويل الزيوت الفعالة للمواد النادرة لزيوت موجودة بالفعل، وتمكن من توفير مواد فعالة بديلة لـ 8 زيوت ويتبقى 5 مواد بديلة لـ 5 زيوت، وحال استطاعوا توفير بدائل لها سيكون تكلفة الزيت تصل لـ 200-300 جنيه بنفس المادة الفعالة.

إسماعيل: زوجتي وأصدقائي في العمل استخدموه كعينه تجريبية

وتابع الدكتور مصطفى إسماعيل، أن عددًا كبيرًا من السيدات استعملن هذه الزيوت التي تم تصنيعها بالفعل كـ«عينات تجريبية»، من بينهن زوجته وأصدقائه في العمل، وساهمت هذه الزيوت في زيادة نسبة الكيراتين في شعرهن لـ80% وتزيد كثافته بشكل كبير خلال 45 يومًا، كما أن هذه الزيوت تعالج من يعانون من التصحر والثعلبة في الرأس سواء من الرجال أو النساء بشرط وجود بوصيلات الشعر، وهذا يساهم في زيادة كثافة الشعر.