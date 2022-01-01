تامر حسني ينصح جمهوره بالابتعاد عن السكر.. وأخصائي تغذية: صحيح علميا وهذه بدائله

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحدث الفنان تامر حسني، عن نظامه الغذائي، أثناء لقائه مع الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي، في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «CBC»، في حلقة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد.

علاقة تامر حسني بالأكل

وجهت الإعلامية منى الشاذلي عددًا من الأسئلة إلى الفنان تامر حسني، وكان من بينها معرفة نظامه الغذائي وعلاقته بالأكل قائلة: «بالنسبة لموضوع الأكل علاقتك بيه غريبة جدًا»، وجاء رد تامر حسني: «مفيش أكل، كنت بروح الجيم بتمرن غلط، بقيت شخص مش عايزه، علشان كده امتنعت عن الأكل تمامًا وبقيت باكل سلطة فقط».

تامر حسني يصنح جمهوره بالامتناع عن السكر

وجه الفنان تامر حسني نصيحة لجمهوره: «بصوا يا جماعة، أبوس إيديكم، متاكلوش سكر خالص، خدوه من الفوايد إللي في الفاكهة».

استشاري تغذية: كلام تامر حسني صحيح علميا

قالت الدكتورة ليندا جاد الحق، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، في تصريحات خاصة لـ«هن»: «كلام تامر حسني صحيح، فلا يؤدي السكر المضاف لحدوث مشكلات في الوزن فقط، إذ يؤدي إلى المعاناة من العديد من المشكلات الصحية، وقد تظهر مع التقدم في العمر، لذا يلزم الامتناع عنه تمامًا».

ونصحت «ليندا» الأشخاص الذين يصعب عليهم التوقف عن تناول السكر، بضرورة تقليل الكمية، والمعدل الصحي تناول ملعقتين كبار فقط، ما يعادل 4 ملاعق من حجم الملعقة الصغيرة، مع محاولة الامتناع عنه بشكل دائم.

نصائح للحفاظ على الصحة

أما عن صحة أخذ السكر من الفاكهة فقط، علقت الطبيبة أنه يلزم تناول الفاكهة على مدار الوقت، للحفاظ على الصحة، ولكن بكميات مقننة، إذ يلزم التركيز على تناول الفواكه بأنواعها خاصة الموسمية، مثل الفراولة، البرتقال، اليوسفي، والموز، بالإضافة إلى تناول طبق سلطة بجانب الوجبات، والتقليل من تناول النشويات.