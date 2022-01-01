النجوم بعد الانفصال.. شيرين بفستان سعره صادم وأنغام بملابس شبابية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تصدرت النجمتان شيرين عبد الوهاب، والفنانة أنغام، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورهما في برامج تليفزيونية؛ احتفالًا بسهرات رأس السنة واستقبال العام الجديد، حيث خطفا الأنظار إليهما بسبب إطلالات ظهورهما الأول على الهواء، بعد طلاق شيرين من المطرب حسام حبيب، وانفصال أنغام عن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

شيرين عبد الوهاب بفستان بسعر صادم

منذ البرومو الدعائي لحلقة الفنانة شيرين التي حلت ضيفة أمس، على صاحبة السعادة، الإعلامية إسعاد يونس، ظل الرواد يتحدثون عن إطلالتها، التي تشابهت مع إطلالة آخر حفلاتها التي أحيتها عقب الانفصال عن حسام حبيب مباشرة.

وتألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بفستان «ميتالك سيلفر» طويل واسع قليلًا، تميز بأزرار صغيرة في النصف الأعلى، بأكمام طويلة، وفتحة بسيطة من الصدر حتى قبل الرقبة، معتمدة على المكياج الترابي، بدرجات الروز، مع مكياج العيون السموكي اللامع.

سعر إطلالة شيرين عبد الوهاب في صاحبة السعادة

وبالبحث عن فستان شيرين عبد الوهاب، وُجد أنه من توقيع «Ounass»، وجاء سعره 3749 ريالًا سعوديًا، بما يعادل 15687 جنيهًا مصريًا، حسب الموقع الرسمي للبراند.

أنغام بإطلالة شبابية أبرزت أنوثتها

وبالمقارنة مع شيرين عبد الوهاب، خطفت الفنانة أنغام الأنظار بإطلالتها مع «فاهيتا» ببرنامج «أبلة فاهيتا» رفقة أبنائها، وتألقت أنغام، بإطلالة شبابية، أظهرت أنوثتها، إذ اختارت البنطلون اللامع، مع بلوزة سوداء، وان شولدر جاء بالشيفون.

كما اختارت الفنانة أنغام المكياج السموكي البسيط والشعر الويفي القصير.

الجدير بالذكر أن أنغام، خلال حوارها مع «أبلة فاهيتا» علقت على صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تناول وجبة فسيخ في منزلها، قائلة: «ماما بتعمل فسيخ حلو بناكل منه أنا وشيرين».

كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد انفصلت عن المطرب حسام حبيب، بينما انفصلت أنغام عن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.