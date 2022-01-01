الامارات | مالك.. أول مولود في مصر لعام 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن مالك.. أول مولود في مصر لعام 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان المصرية، تفاصيل أول حالة ولادة شهدتها مصر في العام الجديد 2022.

وقال المصدر، إن أول حالة ولادة في العام الجديد كانت لذكر من قرية «المجارزة» مركز «أبو تشت»، في محافظة قنا.

وأوضح المصدر أن الولادة حدثت بعد 35 دقيقة من بداية العام، أي في غضون الساعة 12.35 صباح السبت.

وأشار إلى أن أسرة الطفل قاموا بتسجيله باسم "مالك"، وهو بحالة جيدة.

من جانبه، قال محمد الطيب، والد الطفل «مالك» ، إن ولادته كانت يسيرة وسهلة وطبيعية، في إحدى عيادات النساء والولادة الخاصة بقرية «المجارزة»، لافتا إلى أن مالك هو ابنه رقم «5» بعد شيماء 10 سنوات، وشهد 9 سنوات، ومحمد 7 سنوات، وأنهار 5 سنوات، حسب صحيفة الوطن .

وفي آخر تعداد سكاني في مصر جاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.1 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.3 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.7 مليون نسمة.



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