4 حيل تجعلك أكثر طولا.. وداعا لمشكلة قصر القامة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يعاني عدد من الرجال من مشكلة قصر القامة، ولا تقتصر المعاناة على المنظر العام، حيث يواجه الكثير منهم المشكلات عند اختيار الملابس، قد يعجب الكثير منهم بأنواع معينة من الملابس، ولكن لا يستطيع شراءها حيث تبدو أكثر طولًا عند ارتدائها، ما يسبب لهم الشعور بالضيق، فضلًا عن انجذاب معظم الفتيات للرجل طويل القامة.

كيف تبدو طويل القامة؟

وترصد «هن» في الموضوع التالي طرق لمساعدتك على الظهور أكثر طولًا، وفقًا لموقع «Wiki How» فيما يلي:

ارتداء الملابس ذات الخطوط الطولية

حافظ على شراء الملابس التي تحتوي على خطوط طويلة رأسية، حيث تساعد على جذب الأعين من أسفلها لأعلاها، ما يساعد العين على استقبال المزيد من الطول، على نظير الخطوط العرضية التي تجعل العين تستقبل المنظر العام بالعرض بدلًا من الطول، ما يجعل الشخص يبدو أقصر.

حافظ على توحيد الألوان في الملابس

حافظ على تنسيق الألوان عند ارتداء الملابس، فيمكن ارتداء ألوان متقاربة في الدرجة، وابعد عن الألوان المختلفة، حيث تجعل الجسم ينقسم لأجزاء مختلفة، ما يجعل الناظر يرى أنك قصير القامة، أما الألوان الأحادية تقلل تقسيم الجسم، ما يساعد على الإيحاء أنك أكثر طولًا.

ارتداء ملابس ذات نقوش صغيرة

عند الرغبة في شراء ملابس ذات نقوش، احرص على ارتداء الملابس ذات النقوش الصغيرة، لأن النقوش الكبيرة تغمر شكل الشخص بالإضافة إلى جعله أصغر مما يبدو عليه، لذا الألوان الهادئة والنقوش الصغيرة تجذب النظر إليها، وتحول التركيز عن طول الشخص.

عدم ارتداء الملابس الواسعة

هناك بعض الأشخاص يميلون لارتداء الملابس الفضفاضة، لذا إذا كنت تعاني من قصر القامة، يلزم الامتناع عن ارتدائها لأنها تظهر الأشخاص بحجم أكبر بالإضافة إلى غمرهم بداخلها، ما يجعلهم يبدون أصغر من حجمهم الطبيعي.