الامارات | مصر.. محامي ضحايا حادث كريم الهواري يكشف سببب حضور المتهم بالإسعاف

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. محامي ضحايا حادث كريم الهواري يكشف سببب حضور المتهم بالإسعاف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل كريم الهواري بالمتهم بدهس 4 شباب في حادث منطقة الشيخ زايد من سجن القناطر إلى محكمة الجيزة، بسيارة إسعاف تمهيدا لبدء محاكمته في اتهامه بـ مقتل 4 شباب قام بدهسهم أثناء قيادته للسيارة مخمورا في منطقة الشيخ زايد، وهي القضية التي أثارت الرأي العام في الفترة الأخيرة.

ووصل كريم داخل سيارة إسعاف مجهزة نظرا لحالته الصحية، وتم إيداعه قفص الاتهام بسرير متحرك تمهيدا لبدء الجلسة الأولي في القضية.

وقال دفاع أحد ضحايا حادث الشيخ زايد، للمحكمة، إن جميع العمليات التي يحتاجها المتهم كريم الهواري، تم إجراؤها له وتواجده داخل مستشفى السجن للمتابعة.

ونظرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة كريم الهواري نجل رجل الأعمال الشهير، حيثقررت التأجيل، إلى جلسة 5 فبراير المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.

وقال دفاع أحد ضحايا الحادث، في تصريحات للصحافيين، عقب جلسة المحاكمة، إن حضور المتهم في سيارة إسعاف لم يكن مفاجأة وكنا نتوقع ذلك.

وبخصوص الحكم المتوقع في القضية، قال إن هذا الأمر متروك للمحكمة وإن المتهم يواجه أكثر من اتهام، وأما واقعة محاولة سرقة وإتلاف كاميرات المراقبة التي رصدت الحادث، فهي منظورة أمام المحكمة الآن.

وانهار أسر الضحايا خلال الحديث مع وسائل الإعلام عقب انعقاد الجلسة مطالبين بالقصاص من المتهم.

وكانت النيابة أحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات، باتهامات، إحراز مخدر الكوكايين بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، خلال قيادته لسيارته بسرعة جنونية، تحت تأثير المخدر.

وجلسة اليوم كانت جلسة إجرائية، تلت النيابة فيها أمر الإحالة أمام المحكمة، التي استمعت لطلبات الدفاع أيضا، الذي طلب نقل المتهم لمستشفى قصر العيني ولكن المحكمة لم تستجب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news