كورونا اليوم: دولة قد تصمم لقاحا يعطي مناعة مدى الحياة.. ومفاجأة بشأن أوميكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

دولة قد تصمم لقاحا يعطي مناعة مدى الحياة

قالت صحيفة The Japan Times، إن مجموعة علماء من "معهد طوكيو للعلوم الطبية"، تقوم بتصميم لقاح ضد فيروس كورونا يمكنه حماية الإنسان من هذا الفيروس طوال الحياة، ووفقا للصحيفة، قد تبدأ التجارب السريرية للعقار في عام 2023.

واعتمدت المجموعة، التي يقودها البروفيسور ميتينوري كوهارا، اللقاح المضاد للجدري الذي صممه الطبيب البريطاني إدوارد جينر في القرن الثامن عشر، كأساس لعملها، وتتلخص فكرة العلماء اليابانيين، في الحصول على اللقاح المأشوب لفيروس الجدري يحتوي على بروتين سبايك لفيروس SARS-CoV-2 الذي يسبب الإصابة بمرض كوفيد-19، ووفقا لهم، يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى تطوير مناعة خلوية مدى الحياة ضد فيروس كورونا، وفقا لروسيا اليوم.

تقرير: يمكنك سماع "أوميكرون" قبل الشعور به

أوضحت صحيفة "ميترو" البريطانية أن أولى العلامات على الإصابة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، قد تكون تغير الصوت، وأن هذا العارض ما يفرقه عن "الزكام".

وفي تقرير لها، أشارت "ميترو" إلى أن "مستويات قياسية من الأشخاص أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وأنه قد تكون إحدى أولى العلامات على الإصابة بمتحور "أوميكرون" من هذا الفيروس هو تغيير في صوت المصاب"، وأضافت: "هناك أدلة متزايدة على أن متحور "أوميكرون" يشبه الزكام أكثر من المتحورات السابقة"، لافتة إلى أنه "بالنسبة للبعض، فإن أحد الأعراض المحتملة الأولى للإصابة بمتحور "أوميكرون" هو الصوت الأجش، مما يعني أنه قد يكون من الممكن سماع "أوميكرون" قبل الشعور به"، وفقا لروسيا اليوم.

تقرير: العلماء مندهشون من تأثير أوميكرون على الهامستر السوري

وجدت العديد من المجموعات البحثية التي تدرس متحور فيروس كورونا "أوميكرون" في الحيوانات أنه، مقارنة بالمتحورات الأخرى، فإن "أوميكرون" يسبب ضررا أقل بكثير للرئتين.

وقدمت سلسلة من الدراسات الجديدة على حيوانات المختبر والأنسجة البشرية أول مؤشر على سبب تسبب متحور "أوميكرون" في مرض أكثر اعتدالا من المتحورات السابقة من فيروس كورونا، وفي الدراسات التي أجريت على الفئران والهامستر، خلق متحور "أوميكرون" عدوى أقل ضررا، وغالبا ما اقتصرت إلى حد كبير على مجرى الهواء العلوي: "الأنف والحنجرة والقصبة الهوائية"، وتسبب "أوميكرون" بضرر أقل بكثير للرئتين، حيث غالبا ما تسبب المتحورات السابقة تندبا وصعوبة خطيرة في التنفس، وفقا لروسيا اليوم.