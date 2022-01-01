"هندي واسمه محمد".. حكاية أول مولود في الإمارات في 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبدو أن عام 2022 جاء ليحمل الخير لبعض الأشخاص منذ أول أيامه، بعدما شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر من حالة ولادة لعدة أطفال في بداية العام الميلادي.

وفي مستشفى برجيل في أبو ظبي، وُلد الطفل محمد عشار في منتصف الليل وهو ابن الزوجين الهنديين محمد عبد الألماس أنصاري وآسفية سلطانة، وفقا لموقع khaleejtimes.

وقال الوالدان، أنصاري وآسفية، إنهما سعيدان وممتنان لله تعالى على مباركتهما بطفلهما في اليوم الأول من العام الجديد 2022.

"كنا نتوقع أن يصل المولود في بداية من العام الجديد، إن الترحيب بأميرنا الصغير في هذا اليوم المميز يمثل لحظة فخر وسعادة، هذا هو طفلنا الثالث، والعائلة بأكملها تنتظر هذا اليوم، "إنه يجلب أملاً جديداً لعائلتنا"، وفقا لما قاله والد الطفل.

وشكر الوالد الطاقم الطبي والتمريض على الرعاية والخدمة طوال الفترة.

الدكتور باتوكوتي محمد، أخصائي أمراض النساء والتوليد، الذي أجرى عملية الولادة، أكد أنه سعيد جدًا بالعائلة.

وأضاف: "الطفل والأم يتمتعان بصحة جيدة، وزن الطفل 2.64 جرام، استقبال الأطفال في اليوم الذي يحتفل فيه العالم بالعام الجديد والترحيب به بأمل جديد هو لحظة فرح وسعادة، بالنسبة لنا، إنها أفضل طريقة للترحيب بالعام الجديد، نتمنى للأسرة والطفل الصحة الجيدة والسعادة والازدهار".

ولادة أخرى

في مكان آخر في مستشفى NMC التخصصي في مدينة العين، ولد الطفل محمد مهيب الله لوالديه الباكستانيين عائشة عمران الزبير، ربة منزل، ووالده عمران الزبير لياقت علي، صائغ.

ولد محمد في الساعة 12.42 صباحًا ووزنه 3.9 كجم، أنجب الزوجان طفلهما الأول بعد ثماني سنوات من الزواج.