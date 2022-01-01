الامارات | غير مكلف ومتوفر.. طعام يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

شكرا لقرائتكم خبر عن غير مكلف ومتوفر.. طعام يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد خبراء أن الفشار صحي للجسم إلى حد كبير ، وذلك رداً على سؤال طرحه موقع بريفنشين الصحي في الولايات المتحدة مفاده: هل الفشار صحي؟.

وقالت أستاذة علوم التغذية الوقائية والسريرية، ديبورا كوهين، أن الكأس الواحد من الفشار يوفر حوالى ثلاث غرامات من الألياف، ونظرا لأننا نأكل أكثر من كوب في الجلسة، فهذه بداية جيدة، خاصة أن الحد الأدنى المطلوب 25 غراما يوميا.

وأشارت إلى أن الألياف لا تساعدك فقط في الشعور بالشبع، بل يمكنها تحسين مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. وفقاً لـ"سكاي نيوز"

أما ماريسا مور، اختصاصية الطهي والتغذية، فتقول إن معظم الناس لا يدركون أن الفشار حبوب كاملة توفر الألياف.

وذكرت أن الفشار يحتوي على مواد متنوعة مثل فيتامينات "بي" والحديد والمغنسيوم والبوليفينول، وهو هو نوع من مضادات الأكسدة المرتبطة بتحسين الدورة الدموية وصحة الجهاز الهضمي.

وقالت إن هناك ميزة في الفشار فهو غير مكلف ومتوفر في كل مكان.

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