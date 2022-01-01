موقف رومانسي جديد لـ أصالة وزوجها في حفلها الأخير (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما زالت اللحظات الرومانسية تجمع الفنانة أصالة بزوجها الشاعر فائق حسن، بعدما جرى تداول لقطة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال إحياء الفنانة حفل ضمن فعاليات ليلة رأس السنة بالعاصمة السعودية الرياض، الذي أقيم ليلة أمس الجمعة 31 ديسمبر بمشاركة 13 مطربا عربيًا.

وظهرت أصالة نصري، في مقطع الفيديو بصحبة زوجها فائق الحسن، الذي حرص على الإمساك بيدها حتى أوصلها إلى مسرح الحفل، وتداول مقطع الفيديو عبر موقع التدوينات القصيرة «يوتيوب» وسط إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أصالة لـ فائق حسن: يا قطعة من روحي

تابعين.

وكانت آخر صورة رومانسية جديدة، جمعت الفنانة السورية أصالة نصري، بزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، نشرتها عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أثناء نومه على رأسها معلقة عليها: «الله يحفظ الشهم.. نوم الهنا يا قطعة من روحي».

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تغزلت فيها الفنانة أصالة في زوجها فائق حسن، فقبل أيام طرحت أغنية جديدة لها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، حملت اسم «حنين»، وأهدتها إليه، مرفقة إياها برسالة رومانسية إليه عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام»، إذ كتبت: «بدّي أهديها لقلبك الحلو الّلي مثله عمّري ما شوفت، بدّي أهديها للطيابة وللشهامة اللي بروحك».

وتابعت أصالة في رسالتها الرومانسية: «أنت كتبتها وأنا إلك غنيتها، شكرا حبيبي على عمّر جديد ابتدى من الأول معك، شفيتني، دلّلتني، راعيتني، ولا لحظة منّي يأست، ولعندك جبتني، بهدي الغنيّة لضحكتك اللي بلف فيها الدنيا كلها، كلي ثقه فيك، وكلي محبة، وبأحلى ما عندي عم عبر لك، صوتي أحلى ما غنى إليك».