فوائد الليمون الأسود للشعر.. يحارب الشيب المبكر ويعالج القشرة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الليمون الأسود مصدر غني بالفوائد، حيث يحتوي على فيتامين ج وفيتامين د، ونسبة كبيرة من الكالسيوم والبوتاسيوم، كما يساعد في الحفاظ على صحة القلب وكذلك مطهر عام للسموم، وإضافة إلى ذلك يعمل على الحفاظ على الشعر.

فوائد الليمون الأسود للشعر

ومن فوائد الليمون الأسود للشعر كما ذكرها موقع «steemit».

قشرة الرأس

يساعد الليمون الأسود على التخلص من قشرة الرأس وتقوية الجذور لتقليل تساقط الشعر.

علاج الشعر التالف

يحتوي الليمون الأسود على نسبة من العناصر الغذائية الضرورية مثل الكالسيوم والحديد والماغنسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، مما يساعد على تجديد خلايا الجسم التالفة.

الشيب المبكر

يساعد الليمون الأسود في علاج الشيب المبكر وهو ظهور خصلات شعر بيضاء.

تقليل تساقط الشعر

يحتوي الليمون الأسود على نسبة عالية من فيتامين «ج»، الذي يعزز نمو الشعر ويقلل من فرص تساقطه، إذ يحفز إنتاج الكولاجين ويعزز مرونة خصلات الشعر وتقوية البصيلات، كما يساعد في التحكم في إنتاج الزيوت الزائدة في الشعر.

أضرار الليمون الأسود على الشعر

لا ينصح باستخدام الليمون الأسود بشكل مفرط في الشعر، حيث يمكن أن يتسبب في تهيج فروة الرأس خاصة في حالة الإصابة بالإكزيما أو الصدفية.

التهابات الجلد الشديدة.

حساسية الجلد تجاه أشعة الشمس.

كيفية استخدام الليمون الأسود لعلاج قشرة الشعر

يطهر الليمون الأسود فروة الرأس من الأوساخ والأتربة العالقة، يمكن استخدام مغلي الليمون الأسود لشطف الشعر بعد استخدام الشامبو.

الليمون الأسود لعلاج الشيب المبكر

يمكن خلط الليمون الأسود المطحون مع الحناء ووضعه على الشعر ساعتين كاملتين قبل شطفه بالماء والشامبو، ويمكن نقع الليمون الأسود المطحون في كوب من زيت جوز الهند الدافىء يومًا كاملا، كما يستخدم لتدليك الشعر مرتين أسبوعيًا.