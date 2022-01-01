هذا ما يحدث لك إذا تناولت أكل متعفن عن طريق الخطأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

في بعض الأحيان يمكن أن نتناول فاكهة متعفنة أو خبز أو خضروات دون أن نلاحظ إنها غير صالحة للتناول، لكن هل فكرت في الآثار السلبية للعفن؟

في إطار ذلك، نستعرض ماذا يمكن أن يحدث إذا تناولت أكل متعفن عن طريق الخطأ، ومتى يجب استشارة الطبيب، وبعض الطرق للحفاظ على الطعام طازجًا ومنع نمو العفن، وفقا لموقعي "brightside" و"greatist".

- تلف الكبد:

توجد مواد كيميائية سامة في العفن يمكن أن تسبب تلف الكبد والقيء والغثيان والإسهال، ويُعرف أحد أكثرها شيوعًا وأكثرها سمية باسم (الأفلاتوكسين) الذي يمكن أن يسبب السرطان.

- التسمم الغذائي:

يمكن أن تؤدي البكتيريا الموجودة في الطعام المتعفن إلى ظهور أعراض التسمم الغذائي، وتشمل: القيء، والإسهال، والغثيان.

ويعتمد شدة خطورتها على نوع البكتيريا وكمية الطعام الذي تناولته.

- حساسية من العفن:

هناك بعض الأشخاص لديهم حساسية من العفن الموجود في الطعام، لذا في حالة تناوله بالخطأ، عليك الذهاب للطبيب المختص على الفور، وتشمل الأعراض التي يمكن أن تكون علامة على رد فعل تحسسي هي:

عيون دامعة وحكة.

خلايا أو طفح جلدي.

صفير.

سيلان أو انسداد الأنف.

متى يجب أن تقلق؟

يجب عليك الاتصال بالطبيب المختص على الفور إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض بعد تناول طعام به عفن:

حكة في العيون.

الأنف المتهيج.

التهاب الحلق.

التقيؤ.

الغثيان.

الإسهال.

بعض الطرق للحفاظ على الطعام طازجًا ومنع نمو العفن:

- يجب تنظيف الثلاجة مرة في الشهر، عن طريق مسحها جيدًا والتخلص من أي بقايا طعام فاسدة.

- تجنب شراي كثير من الأطعمة، وذلك للتقليل من خطر تعفن الطعام غير المستخدم، ومنع إهداره.

- تتمتع الخضروات بفترة صلاحية قصيرة، لذا يفضل تخزينها في الثلاجة وليس في خزانة المطبخ.

- الحرص على وضع الطعام في أوعية نظيفة خالية من الأوساخ والبكتيريا.

- تجنب تخزين بقايا الطعام لأكثر من 3 أيام كحد أقصى.