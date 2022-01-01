استشاري يحذر من الأطعمة المعرضة للشمس: تسبب مخاطر صحية تصل لأورام وزهايمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

في بعض الأكشاك والسوبر ماركت تخترق أشعة الشمس العديد من المنتجات كالبسكويت والباتيه والبطاطس المحفوظة، ثم نشتريها دون دراية من أن ظروف التخزين وتعرضها للشمس حتى لو كنّا في الشتاء قد يجعلها فاسدة.

يوضح الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية والسموم لـ"الخليج 365"، أن هناك أضرار صحية للأطعمة المعرضة لظروف تخزين غير مناسبة مثل أشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، إذ تشبه تماماً وجود طعام خارج الثلاجة، ما يجعلها بيئة خصبة لنمو البكتيريا والتعفن ويقلل فترة الصلاحية للمنتج.

ويشير إلى أن أشعة الشمس تؤثر على الصفات الأساسية للمنتج كتغير رائحته ولونه، ويتأثر كذلك الحشو الداخلي ومذاقه.

ويضيف: "أيضا المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع هذه المنتجات تتفاعل مع أشعة الشمس والحرارة وتنتقل من الغلاف للطعام، ويتم تلوثه بالمعادن الثقيلة والسموم، وينطبق ذلك على كل شيء مخزن من الأطعمة والمشروبات كالماء والعصائر والمأكولات".

وحذر حماد من أن هذه المواد الكيميائية المهاجرة من الأغلفة للغذاء تسبب أوراما سرطانية، والتأثير على الذاكرة وألزهايمر، كما أن تلف وتعفن هذه المواد يسبب اضطرابات بالجهاز الهضمي، بداية بمغص في المعدة والشعور بالقيء والإسهال وصولاً للتسمم الغذائي، تتدرج هذه الأعراض حسب مناعة الشخص والجرعة المعرض لها من هذه الأطعمة التالفة.

وشدد على ضرورة لتوجه للمستشفى فوراً عند شعور الشخص بزيادة هذه الأعراض تدريجيا لتلقي العلاج المناسب.

وأخير نصح استشاري التغذية بتجنب شراء الأطعمة من الأكشاك والمحال التجارية التي لا تطبق شروط تخزين صحيحة للمنتجات، خاصة الذين يعرضون بضاعتهم في الشارع وتتعرض بشكل مباشر للشمس.