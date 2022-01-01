مين قال الاهتمام «مبيطلبش».. اعرفي تطلبيه إزاي بنصائح بسيطة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أصل الاهتمام مابيطلبش» دائما ما تُردد هذه العبارة على ألسنة الفتيات والنساء حينما يشعرن بإهمال شريك الحياة، تعبيرا منهن أن الاهتمام من الأمور التي تبرهن على مدى صدق الحب وغيابه إشارة على الإهمال، مؤكدات أن الاهتمام إذا طٌلب سيفقد بريقه وسحره، لكن كسر استشاري العلاقات الأسرية إيهاب معوض، ذاك الاعتقاد السائد.

يقول «معوض» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لا أقسم بالله الاهتمام بيطلب، لأنه لو مابيطلبش كانت نصف العلاقات الزوجية والعاطفية انتهت».

لغات التعبير عن الحب عند المرأة والرجل

برهن استشاري العلاقات الأسرية على ضرورة طلب الاهتمام بمجموعة من الأدلة، وهي أن الحب له 5 لغات، والرجل لا يتقن منها إلا لغة واحدة وهي لغة التعبير عن رغبته في تلبية الاحتياجات، عكس المرأة التي تتهتم بلغة التعبير بالكلام والغزل، الذي تعتبره اهتماما وحب.

كيفية طلب الاهتمام بطريقة صحيحة

لكي تطلبي الاهتمام من شريك حياتك بطريقة صحيحة عليك اتباع مجموعة من النصائح التي ذكرها إيهاب معوض وهي، أن تطلبي منه التعبير لك عن حبه بالطريقة التي تفضلينها، في البداية تقولينها بطريقة غير مباشرة، لكن إذا لم يستجب اطلبيها بشكل مباشر.

يقول معوض إن بعض الفتيات يشعرن بأن ذلك به تقليل من الكرامة لكنه يؤكد: «لو استجاب وابتدى يهتم بيكي في الأول فعلا هتحسيها مفتعله ومالهاش طعم، ارجوكي ماتظهريش ده واعملي نفسك مبسوطة جدا ومصدقة اهتمامه».

بعد الاستمرار على طلب الاهتمام سيتحول الاهتمام لعادة وطبيعة، لكن بشرط المحاولة أكثر من مرة، وكأنها حرب لاسترداد سعادتك.

أخطاء تقتل الحب بعد الزواج

يحذر إيهاب معوض، من 7 أخطاء تؤدي إلى تدمير الحب بعد الزواج تتسلل لروتين الحياة اليومي دون أن يشعر الطرفان، وتكون كفيلة لتحطيم مشاعر الحب والمودة، وتلك الأخطاء هي:

- الفتور.

- عدم التماس الأعذار.

- غياب الرحمة.

- تدخل الأهل والأصدقاء.

- المقارنات.

- الاستخفاف بالمشاعر.

- الخيانة.

الخيانة هي أكبر عدو للحب، بالإضافة إلى عدم التماس الأعذار للطرف الآخر، يؤدي لافتعال المشكلات وعدم الشعور بالتقدير الذي تكون نهايته الحتمية إما دوامة من الخلافات أو الانفصال برغم حب الطرفين لبعضهما البعض.