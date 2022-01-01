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حضري الكوكيز لأطفالك بنكهات ووصفات مختلفة.. عين جمل أو جوز هند

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كوكيز

عرضت الشيف غادة التلي طريقة عمل الكوكيز بأكثر من وصفة مختلفة، وذلك من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة» ويمكن تحضيره لأطفالك بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل بمناسبة احتفالات رأس السنة.

كوكيز جوز الهند

2 كوب دقيق 

200 جم زبدة 

نصف كوب سكر

1 بيض 

فانيليا 

توفي 

4 ملاعق كبيرة حليب 

4 أكواب جوز هند خشن 

350 جم شوكولاتة مذابة 

للتزيين

راسبري 

روزماري طازج 

طريقة عمل كوكيز جوز الهند

يخلط الدقيق والسكر مع الزبدة.

يضاف البيضة والفانيليا ويقلب كل الخليط حتى نحصل على العجينة.

تترك العجينة لفترة ثم تفرد بالنشابة.

تشكل حلقة وتوضع على ورق زبدة في صينية في الفرن حتى تمام النضج.

تترك لتبرد ثم يضاف عليها الشوكولاتة المذابة.

يحمص جوز الهند.

يسيح التوفي على النار ويضاف له اللبن ويقلب كل الخليط على النار.

يضاف خليط التوفي إلى جوز الهند المحمص ويقلب كل الخليط.

يشكل الخليط على وجه الكوكيز.

يزين بالشوكولاتة المذابة والتوت الأحمر والروزماري ويقدم.

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كوكيز عين الجمل

 كوب وربع الكوب دقيق 

125 جرام زبد 

3 ملاعق كبيرة سكر 

صفار بيضة 

فانيلا 

ملعقة كبيرة ماء 

سكر بودرة 

2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان 

نصف كوب عين جمل مطحون 

طريقة تحضير كوكيز عين الجمل الفاخر

باستخدام العجان اخلطي الزبدة مع السكر ثم ضيفي صفار البيضة مع فانيليا ثم ضيفي عين الجمل والدقيق والقهوة سريعة الذوبان بعد إذابتها في الماء، حتى يتجانس الخليط.

وزعي الخليط على ورق زبدة فى صينية الفرن واغمسي بها قطع من عين الجمل وادخليها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 12 دقيقة، ثم رشي على الوجه السكر البودرة وتقدم.

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كوكيز الشوفان البارد

كوب ونصف الكوب شوفان 

كوب عين جمل مجروش 

كوب جوز هند 

علبة لبن مبخر 

10 ملاعق سكر دايت 

بندق 

شيكولاته قابلة للدهن 

طريقة تحضير كوكيز الشوفان البارد

حمصي الشوفان وجوز الهند على النار ثم يرفعوا

اخلطى كل المكونات مع بعض جيدا ثم ترص في قوالب سيليكون، وتترك لمدة دقيقتين ثم ترفع وتزين بالشيكولاتة والبندق وتقدم بالهنا.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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