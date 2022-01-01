6 أخطاء عند ارتداء البوت تفسد إطلالتك.. نصائح خاصة لصاحبات القوام الممتلىء

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يوجد أشكال مختلفة من البوت القصير والمتوسط والطويل الذي يتعدى الركبة، ويمكن ارتداء كل موديل بشكل مختلف يتناسب مع بعض الأجسام، لذلك نقدم لك مجموعة من النصائح عند ارتداء البوت في الشتاء كما ذكرها موقع «سي بي سي» سفرة.

أخطاء عند ارتداء البوت يجب التوقف عن فعلها

لصاحبات الجسم الممتلىء

تجنبي ارتداء البوت الطويل ذي الكعب العالي الرفيع.

البوت الذي يصل طوله إلى فوق الركبة

يكون مناسبا أكثر لصاحبات الأرجل الطويلة الرفيعة، أما صاحبات القوام الممتلىء والقصير، فالبوت متوسط الطول أو القصير سيكون مناسبا أكثر مع القوام.

الكعب الرفيع

يركز على الكيلوجرامات الزائدة، لن يكون مناسبا لشكل الجسم، لذلك يمكن ارتداء بوت ذات كعب، ويمكن الاعتماد على الكعب المتوسط العريض.

دمج البوت العالي مع البناطيل الواسعة

من الأخطاء الشائعة، لذلك من الأفضل ارتداء البوت العالي مع الجيب القصيرة، وعند الرغبة في دمجه مع البنطلون للوصول إلى مظهر كاجوال، فمن الأفضل الابتعاد عن البناطيل الواسعة والاعتماد على الجينز الضيق داخل البوت.

وضع الجينز بشكل غير صحيح داخل البوت

وضع الجينز بشكل غير صحيح داخل البوت يؤدي إلى تراكم البنطلون الجينز فوق البوت، فهذا يضيف وزنا زائدا إلى الوزن الأصلي.

البوت العسكري

ارتداء البوت العسكري مع البناطيل الطويلة المستقيمة، يؤدي إلى مظهرا غير دقيق، وعند الرغبة في ارتداء الملابس على البوت العسكري يمكن ارتداء الجينز أو البنطلون الضيق.

أشكال مختلفة لارتداء البوت

البوت مع التنورة القصيرة

يمكن ارتداء البوت مع التنورة القصيرة أو الشورت مع كشف جزء من القدم أعلى الحذاء في حال الرغبة في ذلك.

البوت على الجينز

الأحذية الطويلة فوق الجينز كان اتجاها قويا للموضة على هامش أسبوع الموضة في باريس، ويمكن تنسيقه مع سترة مزركشة وبنطال جينز لإطلالة مميزة.