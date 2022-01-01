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الامارات | مواقع التواصل الاجتماعي تضج بفيديو لأفعى بقبعة "سانتا كلوز".. فيديو

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأفعى بيضاء صغيرة ترتدي قبعة "سانتا كلوز" وهي شخصية خيالية مرتبطة بأعياد الميلاد.

ويظهر المقطع المتداول الذي سجل في ولاية أريزونا الأمريكية الأفعى وهي تتحرك بحرية بالقبعة بجانب شجرة عيد الميلاد في المنزل، قبل أن تقف على يد مالكها وتحدق بالكاميرا وهو منظر أثار عاطفة الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفق "روسيا اليوم".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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