علامتان على تعرض الكبد للتلف.. وإليك ما يجب القيام به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كيف هو شعور الكبد هذا الصباح؟.. سؤال حقيقي يجب أن تطرحه على نفسك من وقت لآخر، إنه عضو مهم ويتطلب، مثله مثل جميع الأعضاء الأخرى، الرعاية للعمل في أفضل حالاته، لكن إذا واجهت العَرَضَين التاليين، فقد ترغب في مراجعة طبيبك، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

لست بحاجة لشرب الكحول لإلحاق الضرر بالكبد أو الإصابة بمرض الكبد الدهني.

حتى لو كنت مصابًا بالأسنان، يمكنك تطوير حالة تعرف باسم مرض الكبد الدهني غير الكحولي لفترة قصيرة، تحدث هذه الحالة بسبب تراكم الدهون في خلايا الكبد، إنه أمر شائع جدًا ومعظم الناس لديهم شكل خفيف فقط.

ولا يزال من المهم معرفة الأعراض حتى تتمكن من التعرف عليها وعلاجها، وهناك عرضين رئيسيين للحالة، الأول هو الشعور بالتعب، والثاني هو الألم أو الانزعاج على الجانب الأيمن من البطن، أسفل الضلوع مباشرة.

وبمجرد تشخيصك بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، تكون في وضع غريب بعض الشيء، وإن كان مزعجًا.

هذا لا يعني أنه لا يوجد شيء يمكنك أنت أو طبيبك القيام به من أجلك، بل يعني فقط أنه لا توجد أي أدوية مصممة خصيصًا لمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

ويمكن تغيير نظامك الغذائي إلى نظام غذائي يحتوي على كربوهيدرات من الحبوب الكاملة مثل الخبز والأرز والمعكرونة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف.

وحاول ممارسة المزيد من التمارين لفقدان الوزن الزائد وتقليل مستويات الدهون في جسمك، هناك علاجات طبية أيضًا، قد يصف لك طبيبك دواءً لخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول إذا كانت تمثل مشكلة بالنسبة لك.

في السنة الأولى بعد التشخيص، ستبدأ عملية المراقبة لتقييم صحتك وكيف يتغير مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

ومثلما لا يوجد علاج محدد لمرض الكبد الدهني غير الكحولي، فلا توجد أسباب محددة لسبب تراكم الدهون في الكبد.

ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي من شأنها أن تزيد من خطر الإصابة بالحالة، بما في ذلك إذا كان لديك:

• داء السكري من النوع 2

• ضغط دم مرتفع

• ارتفاع مستويات الدهون في الدم

• وزن زائد حول خصرك

• يعاني أشخاص في عائلتك من مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

إذا كنت قلقًا بشأن أي أعراض لهذه الحالة أو أي حالة أخرى، فاستشر طبيبك دائمًا.